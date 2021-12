EP: Agresia Ruska voči Ukrajine bude mať vážne následky

Brusel 16. decembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok v súvislosti s rastúcim napätím na rusko-ukrajinských hraniciach vyhlásil, že akákoľvek agresia zo strany Moskvy bude mať vážne hospodárske a politické následky.



Nelegislatívne uznesenie, za ktoré zahlasovalo 548 poslancov, 69 bolo proti a 54 sa zdržalo, odsudzuje súčasnú koncentráciu ruských vojakov pozdĺž hraníc s Ukrajinou. Europarlament v tejto súvislosti vyzval Ruskú federáciu, aby okamžite stiahla svoje jednotky a prestala ohrozovať územnú celistvosť svojich susedov.



"Koncentrácia ruských ozbrojených síl predstavuje hrozbu pre celkový mier, stabilitu a bezpečnosť Európy," uvádza sa v dokumente. Podľa europoslancov je to však pre Kremeľ aj nástroj, prostredníctvom ktorého sa snaží od Západu získať politické ústupky na úkor Ukrajiny.



Poslanci zdôraznili, že voľba spojenectva akejkoľvek krajiny nesmie podliehať súhlasu tretej krajiny. A odmietli akékoľvek pokusy Ruska zahrnúť niektoré krajiny do svojej "sféry vplyvu" a tak formovať ich budúcnosť.



EÚ musí byť pripravená vyslať Kremľu veľmi dôrazné varovanie, že vojenské prejavy nepriateľstva voči Ukrajine budú mať vysokú hospodársku a politickú cenu, zdôraznili zákonodarcovia. Parlament vyzval členské štáty, aby boli pripravené rýchlo sa dohodnúť na prijatí prísnych hospodárskych a finančných sankcií voči Kremľu s cieľom reagovať na bezprostredné hrozby a nečakať na začiatok ďalšej invázie.



Prípadný nový balík sankcií by sa podľa poslancov mal vzťahovať na ruský dôstojnícky zbor a dôstojníkov zapojených do plánovania možnej invázie, ako aj na osoby a oligarchov z bezprostredného okolia ruského prezidenta Vladimira Putina vrátane ich rodinných príslušníkov.



Súčasťou sankcií by malo byť zmrazenie finančných a fyzických aktív v EÚ, zákaz cestovania a vylúčenie Ruska z platobného systému SWIFT. Sankcie by sa mali zamerať predovšetkým na dôležité odvetvia ruského hospodárstva a mali by narušiť financovanie spravodajských služieb a armády, uvádza sa v uznesení.



Parlament okrem toho požaduje prijatie dôveryhodných opatrení na zníženie energetickej závislosti EÚ od Ruska, ale aj väčšiu energetickú solidaritu s Ukrajinou, a to aj prostredníctvom intenzívnejšieho vzájomného prepojenia energetických infraštruktúr. Poslanci vyzvali Úniu a jej členské štáty, aby neuviedli plynovod Nord Stream 2 do prevádzky bez ohľadu na to, či bude v určitom okamihu spĺňať ustanovenia smernice EÚ o plyne.



Poslanci požiadali Rusko a Moskvou podporovaných separatistov na východe Ukrajiny, aby dodržiavali dohodu o prímerí. Vyzvali Moskvu, aby sa s cieľom vyriešiť konflikt v Donbase konštruktívne zapojila do normandského formátu – pozostávajúceho zo zástupcov Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny – a do trojstrannej kontaktnej skupiny a aby plnila svoje medzinárodné záväzky, a to najmä v rámci dohôd z Minska a Dohovoru OSN o morskom práve.



Uznesenie zároveň vyjadruje jednoznačnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.