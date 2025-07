EP: Albánsko, Severné Macedónsko a Bosna musia zintenzívniť reformy

Štrasburg 9. júla (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu prijal tri správy, v ktorých vyzýva Albánsko, Bosnu a Hercegovinu a Severné Macedónsko na zintenzívnenie reforiem v rámci svojich integračných procesov do Európskej únie. Poslanci zároveň krajiny žiadajú o účinné využívanie plánu rastu a rozhodný postoj proti zahraničnému zasahovaniu v regióne, píše TASR.



EP ocenil široký politický konsenzus a verejnú podporu členstva v EÚ v Albánsku, aj úplné zosúladenie so zahraničnou a bezpečnostnou politikou Únie. Poslanci uvítali cieľ krajiny dokončiť prístupové rokovania do roku 2027 a dosiahnutý pokrok, zdôraznili však naliehavú potrebu zintenzívniť reformy, najmä v oblasti nezávislosti súdnictva, boja proti korupcii či ochrane základných práv. Kľúčová je podľa nich tiež pluralita a transparentnosť médií.



Správa upozorňuje na pretrvávajúcu politickú polarizáciu a vyzýva na inkluzívnejší dialóg medzi politickými aktérmi. EP prijal správu 502 hlasmi za, 120 proti a 64 poslancov sa zdržalo.



Europoslanci potvrdili podporu európskej perspektíve Bosny a Hercegoviny a privítali rozhodnutie Európskej rady začať s krajinou prístupové rokovania. V správe vyjadrili znepokojenie nad obmedzeným pokrokom a slabou implementáciou reforiem. Dôraz kladú na potrebu ústavných a volebných zmien, posilnenie právneho štátu a boj proti korupcii.



EP ostro odsúdil kontroverznú rétoriku a separatistické politiky, najmä tie, ktoré presadzuje Milorad Dodik a vedenie Republiky srbskej. EÚ vyzval na prijatie cielených sankcií „na boj proti destabilizačným silám ohrozujúcim stabilitu krajiny a európsku bezpečnosť“. Upozornil na dezinformačné kampane a zasahovanie Ruska a Číny. Správa bola schválená pomerom 495 hlasov za, 130 proti a 63 sa zdržalo.



Severné Macedónsko europarlament vyzval na prijatie potrebných reforiem. Poslanci vítajú nový únijný Nástroj na podporu reforiem a rastu vo výške 750 miliónov eur a chvália ambiciózny program krajiny. Vyzývajú ju, aby sa výrazne zamerala na reformy najmä vo verejnej správe, správe vecí verejných, právnom štáte a protikorupčnej politike.



Poslanci EP upozornili na nízku dôveru verejnosti v súdnictvo a požadujú jeho väčšiu nezávislosť a zodpovednosť. „Parlament je hlboko znepokojený tým, že Severné Macedónsko a ďalšie krajiny západného Balkánu pristupujúce k EÚ sú obzvlášť tvrdo zasiahnuté zahraničným zasahovaním a dezinformačnými kampaňami. Vyjadruje tiež znepokojenie nad úlohou maďarskej vlády a srbskej vlády pri dosahovaní geopolitických cieľov Číny a Ruska,“ píše sa v správe, ktorú EP prijal 461 hlasmi za, 121 proti a 107 poslancov sa zdržalo.