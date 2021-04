Bilčík hovoril s Vučičom o možnostiach integrácie Srbska do EÚ

Vladimír Bilčík, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Brusel 26. apríla (TASR) - Rozšírenie EÚ o krajiny západného Balkánu stagnuje a Únia musí krajinám ako Srbsko ponúknuť jasnú integračnú perspektívu. Uviedol v pondelok slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu-OD) po stretnutí so srbským prezidentom Alexandrom Vučičom na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli.Vučič pre TASR pripomenul, že sa v rámci oficiálnej návštevy stretol so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom a s osobitným predstaviteľom EÚ pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom Miroslavom Lajčákom. S Bilčíkom, ktorý je stálym spravodajcom EP pre Srbsko rokoval "".Slovenský europoslanec uviedol, že hovorili o jeho nedávnej správe o Srbsku, ktorú europarlament schválil. Vučičovi takisto opísal nálady a postoje členov EP ohľadom situácie v Srbsku a na Balkáne." vysvetlil Bilčík.Podľa jeho slov tento aspekt musia zdôrazňovať všetky inštitúcie EÚ ako aj všetky členské krajiny. Vyjadril nádej, že Únia už v najbližších mesiacoch prijme pozíciu, ktorou ukáže, že je otvorená posúvať proces rozšírenia ďalej a dodal, že pri otváraní prístupových kapitol vzniká aj priestor pre Belehrad, aby si plnil svoje úlohy.Vučičovi v tejto súvislosti odkázal, že Srbsko tiež musí vysielať tie správne signály. "" opísal postoj, ktorý EÚ tlmočí Srbsku. V praxi to znamená, že srbská vláda musí robiť reformy v oblasti právneho štátu a ekonomiky, otvárať sa spoločnému európskemu prostrediu a tiež začať robiť európsku zahraničnú politiku.Bilčík zároveň pochválil postoj Srbska v rámci dialógu Belehrad - Priština, lebo je už načase nájsť spôsob ako uzavrieť dohodu medzi oboma stranami v prospech budúcnosti oboch krajín.Druhou veľkou témou ich rozhovoru bola podľa Bilčíka vnútorná srbská politika. EP sa dlhodobo angažuje v podpore demokracie a posilňovaní demokratických inštitúcií na Balkáne, rozvoja parlamentarizmu a politických strán. Bilčík pripomenul, že v Srbsku parlamentná opozícia bojkotovala posledné parlamentné voľby a je preto dôležité, aby túto situáciu riešil medzistranícky dialóg. Ten má na starosti Bilčík spolu so slovinskou europoslankyňou Tanjou Fajonovou a bývalými poslancami EP Eduardom Kukanom a Knutom Fleckensteinom." uviedol Bilčík. Dodal, že cieľom je stabilizácia politického života a vytvorenie vhodného priestoru pre očakávané reformy." odkázal Bilčík v závere rozhovoru.