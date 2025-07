EP bude budúci týždeň hlasovať o vyslovení nedôvery Európskej komisii

Brusel 2. júla (TASR) - Európsky parlament (EP) bude budúci týždeň rokovať a následne hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery Európskej komisii (EK) pod vedením šéfky Ursuly von der Leyenovej, informovala v stredu lídrov politických skupín predsedníčka EP Roberta Metsolová. Pre TASR a DPA to potvrdili zdroje oboznámené so záležitosťou.



Návrh predložil europoslanec Gheorghe Piperea z frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR) a podľa dostupných informácií získal potrebnú podporu minimálne jednej desatiny všetkých poslancov na predloženie návrhu do pléna EP. Údajne ho podporili aj europoslanci z ECR, Patriotov pre Európu, Európy suverénnych národov a nezaradení.



Podľa informácii TASR by sa rozprava mala uskutočniť v pondelok a hlasovať o návrhu by sa malo vo štvrtok počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.



Na diskusii v pondelok by mala osobne vystúpiť aj von der Leyenová. Nasledovať budú vyhlásenia lídrov politických skupín. Takémuto kroku čelil predseda Komisii naposledy v roku 2014, pripomína portál Politico.



Europoslanci vinia EK z netransparentnosti a zlej správy, najmä v súvislosti s jej postupom počas pandémie COVID-19. Poukazujú napríklad na rokovania o miliardovom nákupe vakcín. Mali sa čiastočne odohrávať prostredníctvom SMS správ medzi predsedníčkou Komisie a generálnym riaditeľom spoločnosti Pfizer Albertom Bourlom. Napriek rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ, ktorý v máji uznal právo novinárky denníka New York Times na prístup k týmto správam, EK ich doteraz nezverejnila.



Ak by EP návrh na vyslovenie nedôvery schválil, EK ako celok vrátane predsedníčky von der Leyenovej a všetkých 26 komisárov by musela odstúpiť. Tento scenár sa považuje aj podľa Pipereu za nepravdepodobný, pretože nemá dostatočnú podporu europoslancov.



Napriek nedávnym politickým nepokojom, keď socialisti a liberáli obviňovali predsedníčku EK zo spolupráce s krajnou pravicou s cieľom oslabiť ekologické reformy, centristická väčšina v EÚ podľa portálu Politico neprejavuje výraznú ochotu takýto krok podporiť.