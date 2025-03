EP bude diskutovať o posilnení bezpečnosti, rozpočte i Maďarsku

Štrasburg 31. marca (TASR) - V pondelok o 17.00 h sa v Štrasburgu začína štvordňové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP). Poslanci si vypočujú stanoviská Európskej rady (ER) a Komisie k záverom zo summitu lídrov EÚ a vyhlásenie šéfky diplomacie EÚ Kaji Kallasovej o vyvodení zodpovednosti proti Rusku za jeho vojnové zločiny na Ukrajine. Veľká časť programu odráža potrebu posilniť a chrániť hospodársku a fyzickú bezpečnosť bloku, informuje TASR.



Europoslanci budú po otvorení schôdze predsedníčkou EP Robertou Metsolovou diskutovať o rozpočte Európskej únie na rok 2026. Návrh usmernení pripravený Výborom pre rozpočet (BUDG) kladie dôraz na strategickú pripravenosť a bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a odolnosť, udržateľnosť, klímu a jednotný trh. Usmernenia, o ktorých bude EP hlasovať v stredu, stanovia ciele europarlamentu pre rozpočet bloku ešte pred začatím rokovaní s ostatnými únijnými inštitúciami.



V pondelok večer bude europarlament diskutovať aj o nových plánoch, ktoré majú občanom pomôcť premeniť ich úspory na výnosné investície. Témou bude aj chemický balík, ktorý má zefektívniť hodnotenia bezpečnosti chemikálií v rámci právnych predpisov EÚ. Hlasovať budú o ňom v utorok.



Druhý deň plenárneho zasadnutia sa začne zhodnotením výsledkov summitu ER z 20. marca s predsedom Antóniom Costom a šéfkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Hlavnými témami boli Ukrajina, bezpečnosť dvadsaťsedmičky, konkurencieschopnosť a situácia na Blízkom východe.



Následne by mali poslanci a šéfka diplomacie EÚ diskutovať o ruských vojnových zločinoch na Ukrajine, za ktoré by sa mala proti Moskve vyvodiť zodpovednosť, píše sa v spravodajovi EP.



Popoludní budú europoslanci a Kallasová rokovať o dvoch návrhoch správ, v ktorých vyzývajú EÚ, aby viac investovala do svojho obranného sektora vrátane zvýšenia vojenskej a politickej podpory pre Ukrajinu. Poslanci sa tiež chystajú vyzvať Úniu, aby rozšírila svoju prítomnosť na Blízkom východe, posilnila užšie vzťahy s podobne zmýšľajúcimi partnermi a podporila kandidátske krajiny v ich úsilí pokročiť smerom k členstvu v EÚ. Poslanci budú hovoriť aj o najnovšom vývoji v Turecku vrátane zadržania starostu Istanbulu Ekrema Imamogla.



V stredu ráno bude europarlament debatovať s eurokomisiou o jej novom akčnom pláne prechodu na konkurencieschopný a dekarbonizovaný oceliarsky a kovospracujúci priemysel v Európe. Odvetvie je podľa EP rozhodujúce pre bezpečnosť dodávok EÚ, vzdoruje vysokým nákladom na energiu a nespravodlivej globálnej konkurencii.



Parlament posúdi stav základných práv v Maďarsku po tom, čo provládna väčšina pred niekoľkými dňami zmenila zákon o verejných zhromaždeniach. Tento krok úradom umožní klasifikovať zhromaždenia zamerané na podporu LGBTIQ+ ako porušenie zákona o ochrane detí a následne zakázať takéto zhromaždenia, vrátane pochodu Budapest Pride.



Europoslanci budú diskutovať aj o význame cezhraničnej dopravnej infraštruktúry EÚ pre bezpečnosť Európy v kontexte vojny Ruska proti Ukrajine a pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa Rómov (8. apríla) o diskriminácii Rómov a ochrane ich základných práv.



Vo štvrtok sa už zvyčajne bude hlasovať o uzneseniach zaoberajúcich sa ľudskými právami, tento raz v Kamerune, Iráne a Bielorusku. Rozpravy sa uskutočnia o Európskom akčnom pláne pre zriedkavé choroby, 110. výročí arménskej genocídy či o ochrane pacientov z Únie v zahraničí.