EP bude hlasovať o obrannom programe či digitálnej bezpečnosti
V utorok bude jednou z hlavných tém rozprava a následné hlasovanie o Programe európskeho obranného priemyslu.
Autor TASR
Štrasburg 24. novembra (TASR) - V pondelok o 17.00 h sa v Štrasburgu začne štvordňové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP). Poslanci na ňom budú rokovať a hlasovať o prvom európskom programe na podporu obranného priemyslu, o sprísnení bezpečnosti online platforiem pre maloletých a diskutovať o závislosti Európskej únie od dovozu vzácnych zemín z Číny. Na programe sú aj otázky budúcoročného rozpočtu, bezpečnosti či klímy, informuje TASR.
Po otvorení schôdze predsedníčkou EP Robertou Metsolovou sa uskutoční rozprava o druhej predbežnej správe o pretrvávajúcich zlyhaniach v oblasti právneho štátu v Maďarsku, ktorá naznačuje ďalšie zhoršovanie rešpektovania hodnôt EÚ. V úvodný deň zasadnutia bude EP diskutovať aj o posilnení mandátu Europolu, ktorý má prispieť k boju proti pašovaniu migrantov a obchodovaniu s ľuďmi. O oboch témach budú poslanci hlasovať nasledujúci deň.
V utorok bude jednou z hlavných tém rozprava a následné hlasovanie o Programe európskeho obranného priemyslu (EDIP). Ten počíta s podporou obrany prostredníctvom grantov vo výške 1,5 miliardy eur do roku 2027. Jeho cieľom je posilniť technologickú a priemyselnú základňu eurobloku a zvýšiť jeho obranné spôsobilosti. Vyjednávači EP a predsedníctvo Rady EÚ dosiahli na tomto návrhu zhodu v polovici októbra.
Parlament bude tiež diskutovať a v stredu hlasovať o správe, ktorá vyzýva na urýchlenie presadzovania nariadení o digitálnych službách (DSA) a o umelej inteligencii. Správa tiež požaduje odstránenie právnych medzier s cieľom zabezpečiť bezpečnosť online služieb pre maloletých.
Počas druhého dňa zasadnutia majú poslanci tiež potvrdiť nové pravidlá bezpečnosti hračiek s cieľom posilniť ochranu zdravia a vývoja detí. Aktualizácia smernice z roku 2009 reaguje najmä na nárast online nákupov a rozšírené používanie digitálnych technológií. Popoludní sa uskutoční aj rozprava o novom „digitálnom omnibuse“ zameranom na zjednodušenie technologických pravidiel EÚ.
V utorok budú europoslanci diskutovať aj o rozpočte EÚ na rok 2026, ktorý by mali v stredu formálne odobriť. Minulý týždeň vyjednávači EP a Rady EÚ dosiahli predbežnú dohodu stanovujúcu celkovú úroveň záväzkov na 192,7 miliardy eur a platieb na 190 miliárd eur.
Stredajší program otvorí diskusia o obmedzeniach Číny na vývoz vzácnych zemín a o geopolitických, ekonomických a environmentálnych dôsledkoch závislosti Únie od nich. Europoslanci sa budú venovať aj pretrvávajúcim hrozbám pre vzdušný priestor a kritickú infraštruktúru eurobloku z Ruska a Bieloruska.
Poslanci rozhodnú aj o tom, či zjednodušia právne predpisy EÚ o odlesňovaní, ktoré zabezpečujú, aby produkty predávané v Únii nepochádzali z odlesnenej pôdy. Hlasovať budú aj o diplomatickej stratégii Únie pre Antarktídu. EP zrejme zdôrazní naliehavú potrebu robustnej, bezpečnostne orientovanej politiky, ktorá zaručí, že arktický región zostane riadený zásadami medzinárodného práva, píše sa v bulletine EP.
Počas posledného dňa schôdze bude EP spolu s Komisiou diskutovať o výsledkoch nedávnej klimatickej konferencie COP30 v brazílskom Beléme. Plénum bude hlasovať o uznesení s návrhmi politík na podporu začlenenia osôb so zdravotným postihnutím, napríklad prostredníctvom záruk zamestnanosti a zvyšovania zručností financovaných EÚ. Poslanci sa budú venovať tiež rozvoju odvetvia udržateľného letectva a námorných palív v Európe, ako aj situácii v Mjanmarsku a Sudáne.
