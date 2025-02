EP bude hovoriť o konkurencieschopnosti,vzťahoch s USA a slobode médií

Štrasburg 10. februára (TASR) - V pondelok podvečer sa v Štrasburgu začína plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP). Eurokomisia na ňom predstaví svoje priority na rok 2025, poslanci budú diskutovať o colných hrozbách zo strany USA či zhodnotia stav slobody médií v Európskej únii, informuje TASR.



Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová po otvorení schôdze v pondelok oboznámi europoslancov so stavom európskych a globálnych ekonomických záležitostí a s aktivitami ECB. Deň na to by mal europarlament prijať svoj ročný súbor odporúčaní pre ECB zdôrazňujúci potrebu bojovať proti inflácii a riešiť rastúce geoekonomické napätie.



Poslanci a Európska komisia (EK) budú večer hovoriť aj o eskalácii organizovaného zločinu vo Švédsku. EP počas rozpravy pravdepodobne vyzve EÚ, aby zabezpečila, že veľké technologické giganty podniknú kroky proti náboru detí a tínedžerov gangmi na svojich platformách, píše sa na oficiálnej stránke EP.



V utorok zhodnotia poslanci súčasný stav obchodných vzťahov medzi EÚ a USA a multilateralizmu. Hovoriť budú aj o potenciálnych krokoch po zavedení ciel na európske produkty zo strany USA, pred ktorými varuje americký prezident Donald Trump.



Ďalšou z dôležitých tém na programe je počas dňa diskusia o plánovanej stratégii EÚ pre Blízky východ s predstaviteľmi Komisie a poľského predsedníctva Rady EÚ. Zvýšená angažovanosť eurobloku na Blízkom východe je aj jednou z priorít druhého funkčného obdobia šéfky Komisie Ursuly von der Leyenovej.



V utorok a stredu budú europoslanci hodnotiť vplyv troch rokov ruskej agresie na Ukrajine a potláčanie opozície a kritikov v Rusku po vražde Alexeja Navaľného. V diskusii v utorok ráno so zástupcami EK a Rady si europoslanci pripomenú tri roky od začiatku invázie Moskvy na Ukrajinu. O uznesení k tejto téme sa bude hlasovať na marcovej plenárnej schôdzi. V samostatnej rozprave v stredu ráno budú skúmať pokračujúce represie Kremľa voči ruskej politickej opozícii rok po smrti Navaľného. Parlament bude tiež diskutovať o potrebe cielenej podpory pre regióny EÚ susediace s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou.



Eurokomisár Maroš Šefčovič počas stredy predstaví pracovný program Komisie na rok 2025, v ktorom načrtne kľúčové politické opatrenia a legislatívne iniciatívy plánované na tento rok. Neskôr počas dňa bude europarlament s EK a Radou diskutovať aj o nedávno predloženej stratégii EÚ na opätovné získanie konkurencieschopnosti a zabezpečenie udržateľnej prosperity.



Plénum spolu s Radou a Komisiou posúdi v stredu popoludní stav slobody médií v celej EÚ a prediskutuje, ako zabezpečiť ochranu novinárov. Poslanci sa pravdepodobne zamerajú aj na nedávne ohrozenie hodnôt Európskej únie vo všeobecnosti a na vývoj na Slovensku zvlášť po tom, čo v januári 2024 vyjadrili vážne obavy o stav právneho štátu v krajine, píše sa na oficiálnej stránke EP. Rozprava sa uskutoční zhruba sedem rokov po vražde slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Vo štvrtok europarlament prehodnotí dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom, a to v čase rastúceho unilateralizmu a v kontexte obáv z vplyvu dohody na európske poľnohospodárstvo. Dohoda v súčasnosti prechádza právnou kontrolou. Po preložení do všetkých úradných jazykov EÚ ho Komisia predloží EP a vládam EÚ na schválenie.



Europoslanci budú tiež hlasovať o uzneseniach o ľudských právach v Turecku, Nikarague a Nigérii. V ďalšom uznesení pravdepodobne odsúdia pokračujúce policajné násilie voči demonštrantom v Gruzínsku. Rozprava k tejto téme sa uskutočnila už v januári.