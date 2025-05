Europarlament bude rokovať aj o jednotnej reakcii EÚ voči USA

Štrasburg 5. mája (TASR) - V pondelok o 17.00 h sa v Štrasburgu začne štvordňové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP). Poslanci budú diskutovať o jednotnej reakcii Európskej únie na obchodné opatrenia Spojených štátov, ďalej o potrebe zabezpečiť spravodlivý mier na Ukrajine a o vzťahoch so Spojeným kráľovstvom. Uctia si aj pamiatku zosnulého pápeža Františka a pripomenú 80. výročie konca druhej svetovej vojny v Európe, informuje TASR.



Schôdzu tradične otvorí predsedníčka EP Roberta Metsolová a poslanci si na úvod pripomenú úmrtie pápeža. Europarlament bude následne diskutovať o prípravách na prvý summit Európska únia - Británia v Londýne od Brexitu v roku 2020, ktorý sa zameria na spoluprácu v obrane, príležitostiach pre mladých ľudí a obchodných otázkach.



V utorok ráno budú europoslanci rokovať s Komisiou a Radou o jednotnej reakcii Únie na obchodné opatrenia USA. Rozprava v EP nasleduje v nadväznosti na globálnu reakciu na rozhodnutie americkej vlády zvýšiť existujúce clá a zaviesť nové.



Parlament bude následne hovoriť a hlasovať o cielenej zmene emisných noriem oxidu uhličitého (CO2) pre nové osobné automobily a dodávky. Ak bude návrh schválený, očakáva sa, že poslanci budú o podstate návrhu hlasovať vo štvrtok. Cieľom navrhovanej zmeny je poskytnúť podporu európskemu automobilovému sektoru, ktorý zažíva rýchle technologické zmeny a rastúcu konkurenciu.



Europoslanci budú diskutovať a v stredu hlasovať o vízii EP pre ďalší viacročný finančný rámec (VFR) po roku 2027. Očakáva sa, že poslanci budú žiadať výrazne ambicióznejší dlhodobý rozpočet EÚ, ktorý by mal byť schopný účinne reagovať na rastúci rozsah kríz a výziev, napríklad na kroky administratívy USA, ruskú vojnu na Ukrajine či zmeny klímy.



Europarlament bude hlasovať o tom, či zmeniť status ochrany vlkov v EÚ z „prísne chránený“ na „chránený“, aby sa zosúladil s Bernským dohovorom.



Parlament tiež na záver dňa zhodnotí pokrok Kosova a Srbska smerom k členstvu v EÚ. Očakáva sa, že poslanci odporučia Srbsku, aby zlepšilo svoj vnútropolitický dialóg, a Kosovu, aby pracovalo na reforme súdnictva, pričom obe strany musia normalizovať svoje vzťahy. O správach budú hlasovať v stredu.



V stredu ráno budú poslanci diskutovať o tom, ako môže EÚ prispieť k dosiahnutiu spravodlivej, udržateľnej a komplexnej mierovej dohody pre Ukrajinu. Očakáva sa, že rozprava sa zameria na politickú, finančnú a vojenskú podporu EÚ pre Kyjev a jej úlohu v úsilí o zabezpečenie mierového urovnania.



Parlament si následne pripomenie 80. výročie konca druhej svetovej vojny v Európe. Slávnostné zasadnutie v pléne sa uskutoční o 11.30 h. Poslancom sa prihovoria vojnoví veteráni a podujatie ukončí hudobná interpretácia Európskej hymny. V samostatnej rozprave vo štvrtok ráno budú poslanci diskutovať o odkaze konca vojny.



Popoludní budú poslanci hovoriť s Radou a Komisiou o spôsoboch, ako zlepšiť odolnosť elektrickej siete a prepojenia po incidente. Rozprava je reakciou na minulotýždňový rozsiahly výpadok elektriny, ktorý zasiahol Pyrenejský polostrov a ochromil tam dopravu a iné služby.



Vo štvrtok bude EP hlasovať o aktualizovaných pravidlách na predchádzanie bezpečnostným rizikám vyplývajúcim zo zahraničných investícií vrátane povinného preverovania. Hlasovať bude aj o obnovení pozastavenia dovozných ciel a kvót na určité dovozy z Ukrajiny, ako napríklad na železo a oceľ, ktorých platnosť vyprší 5. júna.



Na záver zasadnutia sa už tradične bude hlasovať o uzneseniach zaoberajúcich sa ľudskými právami, tentokrát v Tanzánii, Tibete a v súvislosti s ukrajinskými deťmi unesenými do Ruska. Rozpravy na tieto témy sa uskutočnia deň predtým.