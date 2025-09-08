< sekcia Zahraničie
Europarlament bude rokovať o stave EÚ aj o situácii na Slovensku
Prvý deň je venovaný napríklad diskusii o prioritách pri plánovanej revízii pravidiel verejného obstarávania.
Autor TASR
Štrasburg 8. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu prednesie svoj prvý prejav o stave EÚ od znovuzvolenia do funkcie. Europoslanci sa počas tohtotýždňového plenárneho zasadnutia budú venovať aj situácii na Slovensku, bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu či preskúmaniu obchodnej dohody s USA, informuje TASR.
Schôdzu otvorí v pondelok o 17.00 h predsedníčka EP Roberta Metsolová. Prvý deň je venovaný napríklad diskusii o prioritách pri plánovanej revízii pravidiel verejného obstarávania. Podľa navrhovanej správy europarlamentu by sa obstarávania v budúcnosti nemali riadiť iba najnižšou cenou. Poslanci EP budú o správe hlasovať v utorok.
Nasledujúci deň sa začne rozpravou o bezpečnostných zárukách a spravodlivom mieri pre Ukrajinu, ako aj o ceste krajiny k členstvu v EÚ. Prítomná bude aj šéfka zahraničnej politiky Únie Kaja Kallasová. Parlament zároveň prerokuje správu Výboru pre zahraničné veci, ktorá vyzýva Ukrajinu, aby pokračovala v reformách smerom k členstvu. Hlasovanie je naplánované na utorok popoludní.
EP bude v utorok hovoriť a vo štvrtok hlasovať aj o uznesení v súvislosti so situáciou v Pásme Gazy. Spolu s Kallasovou budú rokovať o opatreniach dvadsaťsedmičky v boji proti hladomoru v tejto palestínskej enkláve, o potrebe prepustenia izraelských rukojemníkov a o riešení založenom na dvoch štátoch.
Napoludnie prehovorí k EP na slávnostnom zasadnutí moldavská prezidentka Maia Sanduová. V utorok večer budú poslanci diskutovať aj s Radou a EK o tom, ako posilniť odolnosť Moldavska proti ruským hybridným hrozbám a zasahovaniu. Hlasovať o sprievodnom uznesení budú v stredu.
Počas zasadnutia sa očakáva aj schválenie nových opatrení na predchádzanie plytvaniu potravinami a textilom a na jeho znižovanie v celej EÚ.
Tretí deň septembrového zasadnutia sa začne o 9.00 h očakávaným prejavom o stave EÚ, ktorý prednesie šéfka Komisie von der Leyenová. Vo svojom prejave by mala prezentovať výsledky práce EK od začiatku jej nového mandátu a plány do budúcnosti. Nasledovať bude diskusia s europoslancami.
V ten istý deň bude EP spolu s EK a dánskym predsedníctvom Rady hovoriť aj o podrobnostiach obchodnej dohody s USA a o možných dohodách s ďalšími krajinami. Von der Leyenová a prezident USA Donald Trump ešte 27. júla oznámili dohodu o clách a obchode, avšak otázky týkajúce sa detailov jej vykonávania však zostávajú otvorené, píše sa v spravodajovi EP.
Europarlament bude v stredu diskutovať a vo štvrtok hlasovať aj o tom, ako chrániť cestujúcich a zabezpečiť ich právo na vrátenie peňazí v prípade prerušenia cesty a bankrotu cestovných kancelárií.
V stredu navečer budú poslanci hovoriť so zástupcami EK a dánskeho predsedníctva aj o právnom štáte na Slovensku a možnom zneužívaní fondov EÚ. Rozprava nasleduje po nedávnych návštevách europarlamentných delegácií na Slovensku.
Vo štvrtok sa okrem už spomínaných hlasovaniach bude hovoriť a hlasovať o správe ktorá sa zaoberá potrebou posilniť jednotný trh s cieľom zvýšiť globálnu konkurencieschopnosť a hospodársku prosperitu bloku. Ďalej budú europoslanci hovoriť o tom, ako riešiť príčiny vĺn horúčav a zabezpečiť primerané politiky v oblasti bývania a zdravia na pomoc ľuďom vyrovnať sa s rekordnými teplotami či hlasovať o uzneseniach o ľudských právach na Cypre, v Rwande a Togu.
