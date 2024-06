EP čaká na vyhlásenie, ktoré potvrdí vznik novej skupiny Suverénni

Brusel 25. júna (TASR) - Nemecká krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa vzdala plánov na opätovný vstup do frakcie Identita a demokracia (ID) v Európskom parlamente (EP) a zvažuje vytvorenie novej politickej skupiny ultrapravicových síl pod názvom Suverénni. Informuje o tom spravodajca TASR.



Podľa nemeckej verejnoprávnej televízie ARD sa spolkové vedenie AfD rozhodlo odporučiť na kongrese strany koncom tohto týždňa odchod z frakcie ID.



Delegáciu AfD pred niekoľkými týždňami vylúčili z ID po kontroverzných vyhláseniach lídra kandidátky strany Maximiliána Kraha v predvolebnej kampani. Očakávalo sa, že po voľbách sa AfD zblíži s ID, najmä potom ako nemecká strana Kraha vylúčila zo svojej delegácie. K tomu však nedošlo.



Ak AfD nechce ostať skupine Nezaradených bez skutočného vplyvu, môže skúsiť založiť vlastnú politickú frakciu. Na to potrebuje najmenej 23 europoslancov, ktorý zastupujú aspoň štvrtinu členských štátov EÚ (minimálne sedem). Po eurovoľbách je v EP 38 nových poslancov aj z extrémne pravicových strán, ktorí doteraz nepatria nikam a k dispozícii môžu byť europoslanci zo skupiny Nezaradených.



Viaceré európske médiá ako nádejných označili poslancov hnutia Koniec zábavy (SALF) zo Španielska, strany SOS z Rumunska, Republiky zo Slovenska, Našej domoviny (MHM) z Maďarska, Demokratického vlasteneckého hnutia (NIKH) z Grécka a poľských strán Konfederacja a Ruch Narodowy.



Portál Euractiv minulý týždeň informoval, že členovia novej možnej frakcie by mohli byť spomedzi signatárov "Sofijskej deklarácie", ktorú iniciovala bulharská protieurópsky zameraná strana Obroda. Deklarácia okrem iného požaduje mierové rokovania na Ukrajine a koniec "cválajúcej byrokracie" EÚ. Anonymné zdroje z prostredia EP naznačili, že v prípade novej frakcie zatiaľ "nie je nič oficiálne". Jej založenie musí byť oznámené predsedovi EP prostredníctvom vyhlásenia spolu s názvom skupiny. V politickom vyhlásení musia byť definované aj hodnoty, ktoré chce presadzovať a hlavné politické ciele. Musí obsahovať aj mená poslancov spolu s ich vyhlásením, že majú rovnakú politickú príslušnosť.



Podľa oficiálnych výsledkov eurovolieb bude mať najviac poslancov v EP Európska ľudová strana (EPP) - 189. Socialisti a demokrati (S&D) 136, tretí Európski konzervatívci a reformisti (ECR) 83 a štvrtá bude liberálna frakcia Obnovme Európu (RE) 81. Celkovo 58 má skupina ID, Zelení/EFA 56 a Ľavica 39. Frakcia Suverénni, ak by vznikla, by bola najmenšia, pričom jej členovia by boli zo skupiny Nezaradení (45 kresiel) a Ostatní (38 zatiaľ bez príklonu k európskej politickej frakcii).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)