Europarlament chce,aby bolo právo na interrupciu zakotvené v charte EÚ

Štrasburg 7. júla (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok zahlasoval za rezolúciu vyzývajúcu členské krajiny eurobloku, aby do Charty základných práv EÚ doplnili článok, ktorý právo na interrupciu bude definovať ako základné právo. Poslanci EP tak reagovali na júnové rozhodnutie amerického najvyššieho súdu, ktorý v USA zrušil ústavné právo žien na umelé prerušenie tehotenstva. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Rezolúciu podporilo 324 poslancov EP, 155 bolo proti a 38 sa hlasovania zdržalo. Daný článok by mal obsahovať formuláciu so znením, že "každý má právo na bezpečnú a legálnu interrupciu". Proti rezolúcii boli mnohí konzervatívni či kresťanskodemokratickí poslanci vrátane šéfa frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) Manfreda Webera.



Najvyšší súd Spojených štátov koncom júna zrušil prelomové rozhodnutie v prípade "Roeová verzus Wade" z roku 1973, ktoré zakotvovalo právo ženy na interrupciu. Umožnil tak jednotlivým štátom prijať prísnejšie zákony týkajúce sa potratov či dokonca ich zákaz.



Sociálnodemokratická poslankyňa Maria Noichlová označila verdikt súdu USA za "trpký úder pre práva žien a sebaurčenie nás všetkých".



Rezolúcia EP vyjadruje "pevnú solidaritu a podporu ženám a dievčatám v USA a tiež ľuďom zapojeným do poskytovania a presadzovania práva na prístup k legálnej a bezpečnej starostlivosti súvisiacej s interrupciami za takýchto náročných okolností".



AFP upozorňuje, že zatiaľ čo hlasovanie EP záväzné nie je, spomínaná charta EÚ záväzná je – na jej zmenu je však potrebný súhlas všetkých 27 členských krajín eurobloku.



Agentúra DPA pripomína, že v niektorých európskych krajinách platia mimoriadne prísne zákony o interrupciách. Potraty sú napríklad takmer úplne zakázané na Malte – za nelegálne prerušenie tehotenstva tam hrozia väzenské tresty. Legislatívu v tejto sfére na jeseň 2020 sprísnilo aj Poľsko. Interrupcie sú tam povolené už len v prípade znásilnenia a incestuvtedy, ak je v ohrození život či zdravie ženy.