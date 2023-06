EP chce chrániť novinárov či aktivistov pred strategickými žalobami

Brusel 27. júna (TASR) - Novinári, mediálne organizácie, aktivisti, akademici, umelci a výskumníci by mali byť chránení pred nepodloženými a zneužívajúcimi súdnymi konaniami. Upozornili na to v utorok poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre právne veci v stanovisku k otázke strategických žalôb proti účasti verejnosti (SLAPP). Informuje o tom spravodajca TASR.



Za pozíciu výboru k novým celoúnijným pravidlám na zabezpečenie ochrany pred nepríjemnými žalobami proti účasti verejnosti sa vyslovilo 15 poslancov, jeden bol proti a jeden sa zdržal hlasovania.



Nový návrh obsahuje záruky proti strategickým žalobám proti účasti verejnosti a jej hrozbám. Podľa europoslancov ide o nepodložené a zneužívajúce právne kroky na umlčanie osôb pracujúcich vo verejnom záujme. Nové pravidlá sa budú uplatňovať zatiaľ iba v cezhraničných prípadoch, čiže keď žalovaný a žalobca nemajú sídlo v členskom štáte, kde prebieha súd.



V záujme zvýšenia celoeurópskej ochrany poslanci rozšírili definíciu cezhraničných prípadov o prípady, keď sa téma sporu týka viac ako jednej krajiny a je prístupná elektronicky. A vyzvali krajiny EÚ, aby implementovali odporúčania eurokomisie aj pre vnútroštátne prípady SLAPP.



Osoby, na ktoré sa zameriava SLAPP, by mohli požiadať o predčasné zamietnutie svojho prípadu. Bolo by na žalobcovi dokázať, že prípad nie je neopodstatnený. Žalobcovia by hradili aj trovy konania, zatiaľ čo obete SLAPP by mali právo na náhradu škody, vrátane poškodenia dobrého mena.



Prípady ohovárania by boli prípustné len na vnútroštátnom súde žalovaného. Poslanci rovnako chcú, aby členské štáty neuznávali rozsudky proti tým, na ktorých sa zameriavajú SLAPP v tretích krajinách a majú bydlisko na ich území. Naopak, tieto cieľové osoby by mali mať nárok na náhradu škody za SLAPP na vnútroštátnych súdoch.



Spravodajca EP pre túto oblasť, nemecký poslanec Tiemo Wölken po hlasovaní zdôraznil, že žaloby SLAPP sú hrozbou pre právny štát a vážne porušujú základné práva na prejav, informácie a slobodné združovanie.



"Ide o formu právneho obťažovania a zneužívania súdneho systému, ktorú čoraz viac využívajú mocní jednotlivci a organizácie, aby sa vyhli verejnej kontrole. Cieľom SLAPP nie je vyhrať prípad, ale zastrašiť a odradiť mnohých novinárov a aktivistov od šírenia informácií verejnosti, čo má za následok autocenzúru. Naše súdy by sa nemali považovať za ihrisko pre mocných jednotlivcov, spoločnosti a politikov a nemali by sa zneužívať na osobný prospech," vysvetlil Wölken.



Europarlament prijme svoju vyjednávaciu pozíciu na júlovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. O konečnej podobe právnej úpravy rozhodnú rokovania s členskými štátmi.