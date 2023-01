EP chce Európanov a najmä deti chrániť pred závislosťou z videohier

Brusel/Štrasburg 18. januára (TASR) — Európsky parlament (EP) v stredu v Štrasburgu vyzval, aby boli hráči videohier lepšie chránení pred závislosťou a manipulatívnymi praktikami a v tejto súvislosti vyzval aj na lepšiu ochranu detí a mladistvých. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Správa, za ktorú zahlasovalo 577 poslancov, 56 bolo proti a 15 sa zdržalo hlasovania, požaduje harmonizované pravidlá na úrovni EÚ. Ich cieľom je poskytnúť rodičom prehľad a kontrolu nad tým, aké hry hrajú ich deti, ako aj o tom, koľko času takto strávia a koľko peňazí pri tom minú.



Poslanci požadujú jasnejšie informácie o obsahu, politike nákupu v rámci hry a cieľovej vekovej skupine hier, ideálne v súlade so systémom celoeurópskych informácií o hrách (PEGI), ktorý sa už používa v 38 krajinách.



Zákonodarcovia chcú osobitne chrániť neplnoleté osoby pred výzvami na nákupy v hre a pred zapojením sa do takzvaného "chovu zlata", čiže praktík predaja predmetov získaných v hre za skutočné peniaze. Môže totiž súvisieť s finančnou kriminalitou a porušovaním ľudských práv.



Okrem toho by sa vývojári mali vyhýbať navrhovaniu hier, ktoré vedú k závislosti a mali by brať do úvahy vek, práva a zraniteľné miesta detí.



Podľa poslancov by vývojári videohier mali uprednostňovať aj ochranu údajov, rodovú rovnováhu a bezpečnosť hráčov a nemali by diskriminovať ľudí so zdravotným znevýhodnením. Zdôraznili, že zrušenie predplatného hier musí byť rovnako jednoduché ako prihlásenie sa do nich. Pravidlá nákupu, vrátenia hier a pravidlá vrátenia peňazí musia byť v súlade s pravidlami EÚ a vnútroštátne orgány musia ukončiť nezákonné praktiky, ktoré umožňujú hráčom vymieňať si, predávať alebo stávkovať na herných stránkach.



Poslanci podľa prijatej správy uznávajú hodnotu a potenciál odvetvia videohier a chcú podporiť jeho ďalší rozvoj. Na tento účel navrhli zriadiť každoročné európske ocenenie online videohier a žiadajú Európsku komisiu, aby predložila európsku stratégiu videohier, ktorá by pomohla tomuto kreatívnemu a kultúrnemu sektoru naplno využiť jeho potenciál.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)