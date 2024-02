EP chce jednoduchší postup pre nové genómové techniky pri rastlinách

Brusel/Štrasburg 7. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu podporil jednoduchší postup pre nové genómové techniky (NGT), ktoré menia genetický materiál rastlín. O rozhodnutí europoslancov informuje spravodajca TASR.



Pozíciu EP na rokovania s členskými štátmi o návrhu Európskej komisie o NGT podporilo 307 poslancov, 263 bolo proti a 41 sa zdržalo hlasovania.



Cieľom je zvýšiť udržateľnosť a odolnosť potravinového systému prostredníctvom vývoja vylepšených odrôd rastlín, ktoré sú odolnejšie voči klimatickým zmenám a škodcom. Takéto odrody rastlín by mali poskytovať vyššie výnosy a vyžadovať si menej hnojív a pesticídov.



V súčasnosti všetky rastliny získané novými genómovými technikami (NGT rastliny) podliehajú rovnakým pravidlám ako geneticky modifikované organizmy (GMO). Poslanci podporili návrh na zavedenie dvoch rôznych kategórií a dvoch súborov pravidiel pre NGT rastliny.



Na NGT rastliny, ktoré sa považujú za rovnocenné s konvenčnými rastlinami (NGT rastliny kategórie 1), by sa nevzťahovali požiadavky právnych predpisov týkajúcich sa GMO. Na všetky ostatné rastliny získané novými genómovými technikami (NGT rastliny kategórie 2) by sa vzťahovali prísnejšie pravidlá.



Poslanci žiadajú aj za to, aby boli v ekologickej poľnohospodárskej výrobe všetky NGT rastliny zakázané, pretože ich kompatibilita si vyžaduje ďalší výskum.



Pokiaľ ide o NGT rastliny kategórie 1, EP chce upraviť pravidlá o tom, aké veľké a početné zmeny sú potrebné na to, aby sa NGT rastlina mohla považovať za rovnocennú s konvenčnými rastlinami. Požadujú tiež vypracovať a sprístupniť zoznam všetkých NGT rastlín kategórie 1.



V kategórii 1 sa nebude zavádzať povinné označovanie rastlín NGT. Poslanci však vyzvali eurokomisiu, aby sedem rokov po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel predložila správu o tom, ako sa vyvíjalo vnímanie nových technológií zo strany spotrebiteľov a výrobcov.



Právne predpisy EÚ týkajúce sa GMO patria medzi najprísnejšie na svete, a to aj pokiaľ ide o postupy schvaľovania a povinné označovanie výrobkov. Poslanci súhlasili s tým, že na NGT rastliny kategórie 2 by sa mala naďalej vzťahovať väčšina právnych predpisov o GMO.



Europoslanci požadujú úplný zákaz patentov pre všetky NGT rastliny, všetok rastlinný materiál a jeho časti, ako aj na genetické informácie a procesné vlastnosti, ktoré obsahujú. Chcú tak zabrániť právnej neistote, zvýšeným nákladom a novým závislostiam pre poľnohospodárov a šľachtiteľov.



Poslanci požadujú tiež predloženie legislatívneho návrhu na aktualizáciu pravidiel EÚ týkajúcich sa práv duševného vlastníctva v tejto oblasti.



Parlament je pripravený začať rokovania s vládami členských štátov o konečnej podobe právneho predpisu o NGT rastlinách.