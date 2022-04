EP chce zaviesť rodovú rovnosť v platoch vo firmách s vyše 50 ľuďmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 5. apríla (TASR) - Spoločnosti v krajinách EÚ s najmenej 50 zamestnancami by mali byť plne transparentné, pokiaľ ide o platy zamestnancov a musia riešiť všetky potenciálne rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Vyplýva to z utorňajšieho uznesenia poslancov Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.Za začatie rokovaní s vládami členských krajín (Rada EÚ) o návrhu Európskej komisie prijať smernicu o transparentnosti odmeňovania žien a mužov hlasovalo 403 poslancov, 166 bolo proti a 58 sa zdržali hlasovania.Poslanci žiadajú, aby spoločnosti v EÚ, ktoré majú aspoň 50 zamestnancov (namiesto pôvodne navrhovaných 250), zverejňovali informácie, ktoré uľahčia pracovníkom toho istého zamestnávateľa porovnávať platy a odhaľovať existujúce rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v ich organizácii. Nástroje na hodnotenie a porovnávanie úrovní odmeňovania by mali byť založené na rodovo neutrálnych kritériách a mali by zahŕňať rodovo neutrálne systémy hodnotenia a klasifikácie práce.Ak vykazovanie platov preukáže rozdiel v odmeňovaní žien a mužov aspoň 2,5 percenta (oproti piatim percentám ako navrhla EK), členské štáty by mali zabezpečiť, že zamestnávatelia v spolupráci so zástupcami svojich zamestnancov vykonajú spoločné hodnotenie miezd a vypracujú akčný plán na zníženie rodových nerovností pri odmeňovaní.Europoslanci chcú, aby EK vytvorila špeciálnu oficiálnu značku, udeľovanú zamestnávateľom, ktorí nemajú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.V prijatom uznesení sa stanovuje, že pracovníci a ich zástupcovia by mali mať právo získať jasné a úplné informácie o jednotlivých a priemerných mzdových úrovniach, rozdelených podľa pohlavia. Poslanci zároveň navrhujú zákaz mzdového tajomstva prostredníctvom opatrení v zmluvných podmienkach, ktoré bránia pracovníkom zverejňovať informácie o ich mzde alebo vyhľadávať informácie o rovnakých alebo iných kategóriách odmeňovania pracovníkov.Európski zákonodarcovia okrem toho opätovne potvrdili návrh EK presunúť dôkazné bremeno na otázky týkajúce sa odmeňovania, čiže v prípadoch, keď sa pracovník domnieva, že sa neuplatnil princíp rovnakej odmeny, a obráti sa na súd, vnútroštátne právne predpisy by mali zamestnávateľa zaviazať, aby preukázal, že nedošlo k diskriminácii.Utorňajšie hlasovanie znamená, že EP je teraz pripravený začať rokovania o tejto smernici. Rada EÚ prijala svoju pozíciu k tejto legislatíve vlani v decembri.