EP chce sprísniť transparentnosť a integritu v rozhodovacom procese EÚ

Brusel/Štrasburg 16. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali na reformy v oblasti transparentnosti a integrity v rozhodovacom procese Európskej únie a na zriadenie nezávislého etického orgánu EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Europoslanci zdôraznili, že prejavia "nulovú toleranciu voči korupcii v akejkoľvek forme a na akejkoľvek úrovni".



V uznesení, ktoré podporilo 401 poslancov, traja boli proti a 133 sa hlasovania zdržalo, sa uvádzajú oblasti, v ktorých sú potrebné zlepšenia.



Ide najmä o lepšie vykonávanie kódexu správania vrátane finančných sankcií v prípade porušenia, ako aj stanovenie činností, ktoré možno sankcionovať, a zákaz akýchkoľvek odmeňovaných aktivít, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov. Sprísniť treba schvaľovanie ciest platených tretími krajinami a preverovať asistentov poslancov a zamestnancov EP pracujúcich v citlivých oblastiach politiky, ako sú zahraničné veci, bezpečnosť a obrana.



Úlohu nezávislého etického orgánu EÚ by mal do jeho vzniku plniť zreformovaný poradný výbor pre správanie poslancov. Povinné by mali byť majetkové priznania poslancov na začiatku a konci každého mandátu. Je potrebné vyčleniť primerané zdroje pre register transparentnosti a trvať na povinnosti poslancov, ale aj ich zamestnancov a zamestnancov EP nahlásiť pracovné stretnutia s diplomatmi z tretích krajín.



Vnútorné pravidlá EP by sa mali zosúladiť so smernicou o oznamovateľoch korupcie a opatrenia prijaté v súvislosti s predstaviteľmi Kataru by sa mali rozšíriť aj na predstaviteľov Maroka.



Parlament upozornil, že mimovládne organizácie boli použité ako subjekty zahraničného zasahovania. Vyzval preto na revíziu existujúcich nariadení s cieľom zvýšiť transparentnosť ich správy, rozpočtu, zahraničného vplyvu a osôb s významnou kontrolou. Mimovládne organizácie dostávajúce peniaze od aktérov, ktorí sa nemusia zapísať do registra transparentnosti (tretie krajiny), musia zverejniť aj zdroje svojho financovania. V opačnom prípade nebudú ťažiť z verejných finančných prostriedkov EÚ.



Podľa uznesenia by každá mimovládna organizácia mala ešte pred zápisom do registra transparentnosti prejsť komplexným finančným preverovaním, aby sa vymedzilo, ktoré organizácie sa môžu zaregistrovať a sú oprávnené získať finančné prostriedky EÚ.



Poslanci v osobitnom uznesení vyzvali na vytvorenie nezávislého etického orgánu pre inštitúcie EÚ. Cieľom je obnoviť dôveru občanov v euroinštitúcie, spresňuje uznesenie, ktoré podporilo 388 poslancov, 72 bolo proti a 76 sa hlasovania zdržalo. Podľa tohto dokumentu by Európska komisia (EK) mala do marca predložiť legislatívny návrh a rokovania o ňom by sa mali ukončiť do letnej prestávky.



Podpredsedníčka EK Věra Jourová v utorok (14. 2.) na pôde EP uviedla, že eurokomisia onedlho predloží návrh na zriadenie nezávislého etického orgánu, ktorého cieľom bude pokryť všetky inštitúcie a orgány EÚ.



Tento orgán by mal jasne rozlišovať medzi trestnými činmi, porušeniami inštitucionálnych pravidiel a neetickým správaním. Zohrával by kľúčovú úlohu pri ochrane oznamovateľov v rámci inštitúcií EÚ, pričom by dopĺňal iné orgány Únie, ako sú Úrad pre boj proti podvodom (OLAF), Európska prokuratúra (EPPO), ombudsman a Európsky dvor audítorov (EDA).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)