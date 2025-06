Europarlament chce sprísniť tresty za sexuálne zneužívanie detí

Štrasburg 17. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok v Štrasburgu prijal svoju pozíciu k návrhu legislatívy, ktorá má zlepšiť schopnosť členských štátov Európskej únie efektívne bojovať proti sexuálnemu zneužívaniu detí. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy EP.



Europoslanci tak hlasovaním podporili aktualizáciu celoeurópskych definícií trestných činov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním a vykorisťovaním detí. Za navrhovanú pozíciu hlasovalo 599 poslancov, dvaja boli proti a 62 sa ich zdržalo. Rokovania s Radou EÚ o finálnej podobe únijného predpisu sa začnú 23. júna.



Cieľom návrhu je upraviť existujúcu legislatívu tak, aby zohľadňovala využívanie nových technológií, ako je napríklad tvorba umelo vytvoreného, ale realisticky vyzerajúceho obsahu typu deepfake, ktorý zobrazuje sexuálne zneužívanie detí.



Podľa vyhlásenia chce europarlament okrem iného dosiahnuť, aby sexuálne zneužívanie a kontaktovanie detí na sexuálne účely mali trestnoprávne dôsledky, a to bez ohľadu na to, či sú páchané online alebo v reálnom živote.



Poslanci zároveň vo svojich pozmeňujúcich návrhoch požadujú zvýšenie maximálnych trestov v prípade viacerých druhov trestných činov sexuálneho zneužívania detí. Ide napríklad o sexuálne aktivity s deťmi, ktoré už síce dosiahli legálny vek spôsobilosti k pohlavnému styku, s uvedenými aktivitami však nesúhlasili. Patrí sem však aj nábor detí na účely prostitúcie, vlastnenie alebo šírenie materiálu obsahujúceho detskú pornografiu a ponúkanie odmeny za niektoré trestné činy z tejto oblasti.



Súčasťou návrhu je aj zrušenie premlčacích lehôt pri týchto trestných činoch, čo má zohľadniť fakt, že mnohé obete prehovoria až po mnohých rokoch. Rovnako by nemal byť časovo obmedzený ani ich nárok na odškodnenie.



Poslanci EP zároveň chcú výslovne kriminalizovať používanie systémov umelej inteligencie, ktoré sú navrhnuté alebo upravené primárne na páchanie sexuálnych trestných činov na deťoch. Poslanci podporili aj ustanovenia týkajúce sa živého vysielania sexuálneho zneužívania detí a šírenia takéhoto obsahu na internete.



Podpora detských obetí by podľa europoslancov mala byť bezplatná a mala by zahŕňať lekárske a forenzné vyšetrenia, pomoc pri zhromažďovaní dôkazov, rodovo citlivú lekársku starostlivosť a prístup k zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.



Prepracované znenie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí, proti materiálu obsahujúcemu sexuálne zneužívanie detí a kontaktovaniu detí na sexuálne účely má zosúladiť definície týchto trestných činov a tresty za ne v jednotlivých členských štátoch.