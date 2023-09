EP chce úpravou pravidiel zvýšiť transparentnosť konania poslancov

Štrasburg 13. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu zmenili rokovací poriadok v reakcii na obvinenia niektorých poslancov alebo ich asistentov z korupcie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za zmeny hlasovalo 505 poslancov, 93 boli proti a 52 sa zdržalo hlasovania. Posilnil sa tým zákaz všetkých činností poslancov europarlamentu, ktoré by predstavovali lobbing. Poslanci po novom musia predkladať vyhlásenia o pripomienkach k legislatívnym nápadom alebo návrhom prijatým od vonkajších subjektov, ktoré budú pripojené ku všetkým správam a stanoviskám. Sprísnia sa aj sankcie za porušenie kódexu správania členov EP.



Menia sa pravidlá zverejňovania pracovných schôdzí so zástupcami tretích krajín, aby sa vzťahovali na všetkých poslancov EP, nielen na oficiálnych funkcionárov. Sprísnili sa aj pravidlá "otáčavých dverí", ktoré zakazujú spolupracovať s bývalými europoslancami, ktorí opustili EP v predchádzajúcich šiestich mesiacoch.



Nové vnútorné pravidlá rozširujú vymedzenie konfliktu záujmov a to, či by europoslanci s konfliktom záujmov mali zastávať konkrétne funkcie.



Schválili sa tiež nižšie prahové hodnoty na priznanie platených činností, prísnejšie predkladanie majetkových priznaní a pravidiel prijímania darov, cestovných alebo pobytových nákladov, ktoré platia tretie strany. Zmenili sa aj osobitné pravidlá na reguláciu činností neoficiálnych zoskupení europoslancov.



Všetky uvedené zmeny nadobudnú účinnosť 1. novembra 2023, okrem prípadov, keď zmeny splnomocňujú Predsedníctvo EP a kvestorov na prijatie vykonávacích opatrení, ktoré budú platiť okamžite. Vyhlásenia o konfliktoch záujmov predložené pred týmito zmenami zostanú v platnosti do konca roka.