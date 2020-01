EP chce uznať europoslanecký mandát troch katalánskych expolitikov

Brusel 6. januára (TASR) - Európsky parlament (EP) chce na budúci týždeň navrhnúť, aby na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ boli traja katalánski separatistickí politici oficiálne uznaní za europoslancov. Uviedla to v pondelok agentúra AP na základe vnútornej správy, ktorú zverejnil zákonodarný zbor EÚ.



Podľa uvedenej vnútornej správy európski zákonodarcovia "vezmú na vedomie" skutočnosť, že bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont a dvaja bývalí ministri jeho vlády Oriol Junqueras a Toni Comin boli zvolení za poslancov EP v minuloročných májových eurovoľbách a mali nárok ujať sa svojho mandátu od 2. júla 2019.



AP zdôraznila, že komunikačná služba EP potvrdila, že administratíva europarlamentu bude vybavovať plnú akreditáciu pre troch katalánskych europoslancov "bez ďalších odkladov".



Vedenie EP tým zohľadní rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorý zrušil rozhodnutie brániace Puigdemontovi a Cominovi ujať sa výkonu svojich mandátov v Európskom parlamente. Obaja expolitici sú v Španielsku súdne stíhaní za úlohu, ktorú v októbri 2017 zohrali pri organizovaní nezákonného referenda o nezávislosti Katalánska.



Puigdemont a Comin našli útočisko v Belgicku, kde sa podrobujú súdnemu konaniu po tom, čo španielska vláda vydala na nich európsky zatykač a žiada o ich vydanie do Španielska.



Európsky súdny dvor rovnako rozhodol, že Junqueras, bývalý katalánsky vicepremiér, ktorý už bol v Španielsku odsúdený na 13 rokov odňatia slobody za účasť na príprave referenda o nezávislosti, tým, že bol zvolený za poslanca EP, získal právo na imunitu a nemal by byť trestne stíhaný.