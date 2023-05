EP chce viac financií pre program ovocie, zelenina a mlieko do škôl

Brusel/Štrasburg 9. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok prijatom uznesení vyzvali na poskytnutie viac financií a zjednodušenie školského programu EÚ pre ovocie, zeleninu, mlieko a mliečne výrobky. Informuje o tom spravodajca TASR.



Po pondelňajšej plenárnej rozprave europoslanci v utorok prijali uznesenie o vykonávaní školského programu pre ovocie, zeleninu, mlieko a mliečne výrobky 534 hlasmi za, 57 proti a 23 sa zdržalo hlasovania.



Napriek vysokému dopytu škôl v niektorých členských štátoch EÚ o účasť na programe, obmedzený rozpočet bránil tomu, aby sa program dostal k mnohým študentom. Vyzvali preto na zvýšenie rozpočtu programu, aby sa výrobky mohli distribuovať viacerým študentom častejšie a pravidelne.



Medzi členskými štátmi EÚ sú veľké rozdiely pri vykonávaní programu, poslanci preto navrhujú prerozdeliť sumy, ktoré členské štáty nevyužili iným členským krajinám.



Podľa návrhu EP by aspoň 10 percent finančných prostriedkov malo podporiť vzdelávanie v oblasti zdravých stravovacích návykov.



Ovocie, zelenina a mliečne výrobky, ktoré sa majú distribuovať v školách EÚ, by mali byť čo najmenej spracované a bez pridaného cukru, tuku, soli alebo sladidiel, podľa možnosti vyrobené na miestnej úrovni.



Poslanci žiadajú aj menej byrokracie pre školy, ktoré program využívajú a navrhujú preskúmať možnosť rozšírenia programu pre kandidátske krajiny.



Školský program EÚ funguje s rozpočtom 220 miliónov eur na školský rok. Od roku 2017 do roku 2022 však všetky členské krajiny vykázali pokles účasti na programe a ovocie, zelenina či mliečne výrobky sa dostali iba k 16 zo 76 miliónov študentov v EÚ.