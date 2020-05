Členské krajiny musia informovať verejnosť o krokoch EÚ proti pandémii

Brusel 4. mája (TASR) - Podpredsedovia Európskeho parlamentu (EP) pre komunikáciu Othmar Karas a Katarina Barleyová v pondelok vyzvali členské štáty Európskej únie, aby urobili viac pre informovanie verejnosti o krokoch Únie v rámci boja proti pandémii nového koronavírusu.



Nemecká europoslankyňa z frakcie socialistov a demokratov (S&D) a rakúsky poslanec z rodiny Európskej ľudovej strany (EPP) v spoločnej výzve upozornili, že podpora informovanosti a komunikácia sú kľúčovými nástrojmi pre zvládnutie súčasnej zdravotníckej a hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu.



Barleyová a Karas označili za prvoradé, aby všetky vnútroštátne orgány členských krajín jasne a konzistentne informovali verejnosť o potrebných opatreniach na zamedzenie šírenia vírusu, a to najmä vtedy, keď sa začína uvažovať o procese uvoľňovania obmedzení.



"Tento proces by mal prebiehať koordinovane na území celej EÚ," vysvetlil Karas. V záujme udržania jednoty a solidarity, a tiež v záujme boja proti dezinformáciám vyvinuli snahu informovať o kolektívnych krokoch EÚ na pomoc členským štátom v tejto kríze.



Barleyová pripomenula, že iniciatívy na úrovni EÚ sú schvaľované nielen poslancami EP zo všetkých členských štátov, ale aj ministrami z vlád všetkých členských krajín EÚ. Mnohé aspekty súčasnej krízy si podľa nej vyžadujú spoločný postup a spoločné využívanie zdrojov.



Týka sa to napríklad dohody na udržaní otvorených hraníc pre zdravotnícke vybavenie a zásobovanie potravinami, podpory podnikov, pracovných miest či spotrebiteľov, financovania výskumu vakcíny, spoločných pravidiel pre letecké spoločnosti, podpory pre odvetvia poľnohospodárstva a turizmu, ako aj pomoci pre najbližších susedov a partnerov spoza hraníc EÚ.



Obaja podpredsedovia EP upozornili na skutočnosť, že hoci EÚ a Európska centrálna banka (ECB) spoločne uvoľnili stovky miliárd eur na podporu štátnych financií a ekonomík. O veľkej časti tohto úsilia sa podľa nich neinformuje dostatočne alebo sú Európanom prostredníctvom silnejúcich dezinformačných kampaní servírované nepravdivé informácie, ktoré odvádzajú pozornosť od skutočného úsilia EÚ zameraného na vzájomnú podporu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)