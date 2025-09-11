< sekcia Zahraničie
EP: Členské štáty EÚ by mali zvážiť uznanie Palestínskeho štátu
Europoslanci žiadajú okamžité a trvalé prímerie, ako aj bezpodmienečné prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov zadržiavaných v palestínskej enkláve.
Autor TASR
Štrasburg 11. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok v Štrasburgu prijal uznesenie, v ktorom vyjadril hlboké znepokojenie nad „katastrofickou“ humanitárnou krízou v Pásme Gazy a vyzval na urgentné kroky zo strany Európskej únie. Podľa neho by členské štáty Únie mali zvážiť uznanie Palestínskeho štátu a uvalenie sankcií. Dokument podporilo 305 europoslancov, proti bolo 151 a 122 sa hlasovania zdržalo, informuje TASR.
Europoslanci žiadajú okamžité a trvalé prímerie, ako aj bezpodmienečné prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov zadržiavaných v palestínskej enkláve. Zároveň odsúdili „barbarské zločiny“ hnutia Hamas a vyzvali na uvalenie konkrétnych sankcií proti tejto militantnej skupine.
EP zopakoval svoj záväzok k bezpečnosti Izraela a jeho „neodcudziteľnému právu na sebaobranu“ v súlade s medzinárodným právom. Zdôraznil však, že toto právo nemožno použiť ako ospravedlnenie nerozlišujúcich vojenských akcií v Pásme Gazy. V prijatom uznesení europoslanci vyjadrili znepokojenie nad pokračujúcimi operáciami, ktoré spôsobujú „neznesiteľné utrpenie civilného obyvateľstva“, a zároveň odsúdili využívanie civilistov ako ľudských štítov zo strany Hamasu.
Uznesenie tiež kritizuje izraelskú vládu za obmedzovanie vstupu humanitárnej pomoci, čo podľa neho vedie k hladomoru v severnej časti Pásma Gazy. EP vyzval na otvorenie všetkých hraničných priechodov a na obnovu plného mandátu a financovania Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) pod prísnym dohľadom.
Europoslanci podporili návrh predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na pozastavenie bilaterálnej podpory EÚ Izraelu a čiastočné prerušenie obchodnej dohody medzi oboma stranami.
EP zároveň žiada úplné vyšetrenie všetkých vojnových zločinov a porušení medzinárodného práva a vyvodenie zodpovednosti voči všetkým páchateľom. „Parlament tiež podporuje sankcie EÚ proti násilným izraelským osadníkom a aktivistom na okupovanom Západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme a vyzýva na sankcie voči izraelským ministrom Becalelovi Smotričovi a Itamarovi Ben Gvirovi,“ uvádza sa v uznesení.
Europoslanci zdôraznili, že riešenie konfliktu by malo byť založené na princípe dvoch štátov. Vyzvali na úplnú demilitarizáciu Pásma Gazy, vylúčenie Hamasu a ďalších militantných skupín z jej riadenia a obnovenie Palestínskej samosprávy ako jediného riadiaceho orgánu. Členské štáty EÚ by podľa nich mali zvážiť uznanie Palestínskeho štátu s cieľom dosiahnuť mier, bezpečnosť Izraela a regionálnu normalizáciu.
