Europarlament dal zelenú novému plánu podpory pre Moldavsko

Štrasburg 11. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu schválil nový plán podpory pre Moldavsko vo výške 1,9 miliardy eur. Dohodu musia odobriť ešte členské štáty v Rade Európskej únie, informuje TASR.



Cieľom nástroja je urýchliť sociálno-ekonomické reformy krajiny, posilniť jej odolnosť a napomôcť k pokroku v integrácii do EÚ. Za hlasovalo 499 europoslancov, 117 ich bolo proti a 44 sa zdržalo hlasovania.



Poslanci tak schválili predbežnú dohodu o Nástroji na reformu a rast pre Moldavsko, ktorú dosiahli vyjednávači EP a Rady EÚ ešte 19. februára.



Prostredníctvom grantov a pôžičiek s nízkym úrokom sa nástroj bude snažiť pomôcť Moldavsku vyrovnať sa s hlavnými výzvami, ktorým vzdoruje. Podľa tlačovej správy EP ide najmä o silný vplyv ruskej agresie proti Ukrajine na bezpečnosť, hospodárstvo a ľudí v krajine.



Podporné opatrenie by malo tiež posilniť odolnosť Moldavska proti ruským hybridným útokom a zásahom zameraným na jeho demokratické procesy a inštitúcie.



Nástroj na reformu a rast je kľúčovým pilierom plánu hospodárskeho rastu pre Moldavsko, ktorý predstavila Európska komisia (EK) v októbri 2024. Plán navrhnutý eurokomisiou je najväčším balíkom finančnej podpory zo strany EÚ od získania nezávislosti krajiny.



Finančné prostriedky EÚ by sa mali uvoľňovať dvakrát ročne na základe žiadostí moldavskej vlády a po overení eurokomisie, či boli splnené všetky príslušné podmienky stanovené v programe reforiem.