EP dôrazne varuje Rusko pred zasahovaním do diania v Moldavsku

Brusel/Štrasburg 9. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu prijali uznesenie, ktoré dôrazne varuje pred pokračujúcimi ruskými pokusmi o zmarenie proeurópskeho smerovania Moldavska. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Uznesenie, za ktoré zahlasovalo 508 poslancov, 53 bolo proti a 104 sa zdržalo hlasovania, dôrazne varuje pred pokračujúcimi ruskými pokusmi o "vykoľajenie proeurópskej trajektórie Moldavska".



Poslanci v prijatom dokumente ostro odsúdili stupňujúce sa záškodnícke aktivity, zasahovanie a hybridné operácie Ruska, ktoré ovplyvňujú obyvateľov Moldavska pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami a ústavnom referende o integrácii do EÚ.



Zákonodarcovia upozornili na úlohu, ktorú zohráva množstvo "zlomyseľných aktérov" vrátane proruských moldavských oligarchov a Ruskom financovanej stanice Russia Today, pri dopúšťaní sa volebných podvodov, pri kybernetických operáciách a vedení informačnej vojny v spojitosti s dianím v Moldavsku.



Poslanci v tejto súvislosti vyzvali EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili, že sa Moldavsku poskytne všetka potrebná pomoc na posilnenie inštitucionálnych mechanizmov krajiny a schopnosti reagovať na zahraničné hybridné hrozby. EÚ by mala pokračovať v posilňovaní spolupráce v oblastiach strategickej komunikácie, podpory novinárov a občianskej spoločnosti a propagácie nezávislého mediálneho obsahu aj v ruskom jazyku.



Europarlament pripomenul, že moldavské bezpečnostné služby nedávno uviedli, že Rusko minulo približne 100 miliónov eur na podkopanie nadchádzajúceho volebného procesu v snahe prinútiť Moldavčanov hlasovať proti užším vzťahom s EÚ.



Minulý týždeň (3. októbra) napríklad moldavské úrady odhalili rozsiahly program podvodov s voličmi, financovaný moldavským oligarchom Ilanom Šorom, ktorý zahŕňal prevod 15 miliónov amerických dolárov v prospech 130.000 Moldavčanov v rámci operácie zameranej na podplácanie voličov.



Poslanci EP odsúdili túto taktiku a vyzvali Rusko, aby rešpektovalo nezávislosť Moldavska, prestalo s provokáciami a stiahlo vojenské sily z časti jeho územia - z Podnesterska. Parlament okrem toho zopakoval svoje predchádzajúce výzvy na zničenie všetkej munície uloženej v sklade Cobasna v odštiepeneckom regióne Podnestersko.



Na pozadí rastúceho ruského zasahovania europoslanci vyzvali Radu EÚ, aby prijala ďalšie sankcie proti jednotlivcom, ktorí podkopávajú suverenitu Moldavska. Zároveň vyzvali krajiny a územia, na ktorých sa nachádzajú moldavskí proruskí aktéri ako Ilan Šor a Vladimir Plahotniuc, aby ich vydali Moldavsku na súdny proces.



Europarlament opätovne potvrdil svoju podporu Moldavsku v jeho snahách o pristúpenie k EÚ a vyzval Európsku komisiu, aby túto krajinu zahrnula do nástroja predvstupovej pomoci. Vzhľadom na to, že prístupové rozhovory s Moldavskom sa už začali, poslanci žiadajú včasnú organizáciu nasledujúcich medzivládnych konferencií.



Moldavsko požiadalo o členstvo v EÚ v marci 2022 a štatút kandidátskej krajiny mu bol udelený v júni 2022. V decembri 2023 lídri EÚ súhlasili so začatím prístupových rokovaní s Moldavskom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)