Europoslanci: Homosexuálne manželstvá musia uznávať všetky štáty EÚ

Brusel/Štrasburg 14. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu prijali uznesenie vyzývajúce na odstránenie všetkých prekážok, s ktorými sa stretávajú ľudia z komunity LGBTIQ pri uplatňovaní svojich základných práv.



Za uznesenie sa vyslovilo 387 poslancov, 161 bolo proti a 123 sa zdržalo hlasovania. Vyhlásenie zdôrazňuje, že príslušníci sexuálnych menšín by mali byť schopní naplno uplatňovať svoje práva v celej Európskej únii.



Podľa prijatého uznesenia by registrované manželstvá alebo partnerstvá párov rovnakého pohlavia, uzavreté v jednom členskom štáte, mali byť uznávané jednotne vo všetkých krajinách EÚ. S manželmi a partnermi rovnakého pohlavia by sa podľa europoslancov malo zaobchádzať rovnako ako s manželmi opačného pohlavia.



Poslanci upozornili na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v kauze Coman & Hamilton, podľa ktorého sa ustanovenia o manželovi/manželke v smernici EÚ o voľnom pohybe vzťahujú aj na páry rovnakého pohlavia. Vyzvali preto Európsku komisiu, aby na základe tohto rozhodnutia začala právne konanie proti Rumunsku, ktoré doposiaľ neaktualizovalo svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby boli v súlade s rozhodnutím najvyššej súdnej inštancie EÚ.



Uznesenie vyzýva všetky krajiny EÚ, aby prijali za zákonných rodičov tie dospelé osoby, ktoré sú uvedené v rodnom liste dieťaťa. Vo všeobecnosti europoslanci chcú, aby páry z LGBTIQ komunít mali rovnaké právo na zjednotenie rodiny ako heterosexuálne páry a ich príbuzní. Tým by sa malo zabrániť tomu, aby deti zostali bez štátnej príslušnosti, keď sa napríklad ich homosexuálni rodičia presťahujú do iného členského štátu EÚ, kde platia iné zákony.



V neposlednom rade europoslanci v prijatom uznesení upozornili na diskrimináciu, ktorej čelia komunity LGBTIQ v Poľsku a Maďarsku. Európsky parlament v tejto súvislosti vyzval na prijatie ďalších právnych, súdnych a prípadne aj sankčných opatrení proti týmto krajinám na úrovni EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)