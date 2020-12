EP je ochotný podporiť dočasnú dohodu s Londýnom, aby zabránil chaosu

Brusel 21. decembra (TASR) - Vyjednávačom Európskej únie a Spojeného kráľovstva sa nepodarilo dosiahnuť do nedele polnoci dohodu, ktorá by od 1. januára 2021 upravila budúce obchodné vzťahy medzi oboma stranami, pokračujú však rokovania o uzavretí dočasnej dohody, ktorá by zabránila najväčšiemu chaosu na oboch stranách Lamanšského prielivu. Uviedla v pondelok tlačová agentúra AP.



Európsky parlament (EP) už v tejto súvislosti naznačil, že zákonodarcovia nebudú mať dosť času preveriť a schváliť dohodu, ktorá mala začať platiť po skončení prechodného obdobia, čiže od 1. januára 2021.



Rokovania medzi Bruselom a Londýnom uviazli "na mŕtvom bode" najmä v súvislosti s rybolovnými právami, keďže britská strana odmieta rybárom z EÚ poskytnúť viac ako štvrtinu kvót na rybolov v britských výsostných vodách.



Problémom pre Londýn je aj postoj Bruselu k spravodlivej hospodárskej súťaži. Brusel sa obáva, že európske firmy budú konkurenčne znevýhodnené, ak firmy britské budú mať prístup na jednotný trh Únie, ale budú fungovať podľa menej prísnych pravidiel, než má EÚ.



Ak sa do konca roka nepodarí nájsť nejaký spôsob, ako prelomiť patovú situáciu, obchodné vzťahy medzi oboma stranami budú po Novom roku zaťažené clami a hraničnými kontrolami a zvýšenou administratívnou byrokraciou, čo predpokladá dodatočné náklady vo výške niekoľkých desiatok miliárd eur.



Britským prístavom v Doveri denne prejde okolo 10.000 nákladných vozidiel, čo predstavuje asi 20 percent obchodu s tovarom v Británii. Väčšina tovaru podliehajúceho skaze prichádza do Británie z Francúzska na nákladných autách. Dlhé čakacie doby pre kamióny môžu ohroziť včasné doručenie tohto typu tovaru.



V pondelok predpoludním zasadal koordinačný výbor Európskeho parlamentu pre brexit, aby zvážil ďalšie možné kroky zákonodarného zboru EÚ v tejto záležitosti.



Šéf koordinačného výboru, nemecký europoslanec David McAllister, v tejto súvislosti uviedol, že europarlament urobil všetko pre to, aby bol schopný udeliť súhlas s novou dohodou ešte pred koncom prechodného obdobia. A dodal, že EP je odhodlaný podniknúť akékoľvek potrebné kroky, ktoré povedú k zmierneniu narušenia vzťahov medzi občanmi a obchodných tokov medzi podnikmi z oboch strán.



McAllister zároveň dodal, že prípravu ďalších krokov prerokuje s predsedom EP Davidom Sassolim.





Spravodajca TASR Jaromír Novak