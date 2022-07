EP kritizoval Maďarsko za zneužívanie veta v daňových záležitostiach

Brusel/Štrasburg 6. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu kritizovali členské krajiny EÚ, ktoré zneužívajú svoje národné právo veta v daňových záležitostiach, a vyzvali na obnovenie diskusií o postupnom zavedení väčšinového hlasovania namiesto jednomyseľnosti. Informuje o tom spravodajca TASR.



Uznesenie, za ktoré zahlasovalo 450 poslancov, 132 bolo proti a 55 sa zdržalo, uzatvorilo rozpravu, ktorá sa uskutočnila ešte na júnovom plenárnom zasadnutí EP.



Uvádza sa v ňom, že ohlásené požiadavky Maďarska, ktorými podmieňuje zrušenie blokovania medzinárodnej dohody o minimálnej úrovni zdaňovania nadnárodných firiem v Únii, už boli vo veľkej miere zohľadnené v medzinárodnej dohode.



Europoslanci v tejto súvislosti vyzvali Maďarsko, aby "okamžite ukončilo blokádu" navrhovanej smernice EÚ o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdaňovania nadnárodných skupín v Únii. Poľsko v júni stiahlo svoje dlhodobé veto tejto smernice, avšak Maďarsko uplatnilo svoje národné veto v tejto otázke na júnovom zasadnutí ministrov financií EÚ (ECOFIN) v Luxemburgu.



Uznesenie EP nalieha na Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby sa "nezapájali do politického vyjednávania" a neschválili maďarský národný plán obnovy a odolnosti, pokiaľ vláda v Budapešti úplne nesplní všetky požadované kritériá.



Ak by Maďarsko zotrvalo na svojom vete pre zdaňovanie nadnárodných skupín v EÚ, podľa tvrdení europoslancov by sa mali preskúmať alternatívne možnosti na dodržanie záväzkov EÚ vrátane možného využitia mechanizmu "rozšírenej spolupráce".



V uznesení sa tiež uvádza, že európske a globálne daňové pravidlá sú zastarané na riešenie modernej ekonomiky, pretože umožňujú značné daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, čo vedie k "neprijateľným konkurenčným výhodám" pre nadnárodné spoločnosti v porovnaní s malými a strednými podnikmi a podkopáva to jednotný trh EÚ.



Poslanci pripomenuli členským štátom, že jednomyseľné rozhodovanie v EÚ si vyžaduje "veľmi vysokú mieru zodpovednosti v súlade so zásadou lojálnej spolupráce", ako je to stanovené v Zmluve o EÚ. Z dlhodobého hľadiska by však členské štáty mali zvážiť výhody prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a eurokomisia by mala znovu predložiť návrh o postupnom zavádzaní väčšinového hlasovania v daňových záležitostiach.