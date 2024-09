EP kritizuje rozpočtové škrty v oblasti mechanizmu civilnej ochrany EÚ

Štrasburg 19. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok v Štrasburgu schválil uznesenie o ničivých povodniach v strednej a východnej Európe. Europoslanci v ňom vyjadrujú nespokojnosť s nedávnymi rozpočtovými škrtmi v oblasti mechanizmu civilnej ochrany EÚ a z dlhodobého hľadiska vyzývajú na väčšie investície Únie do regionálnej a miestnej odolnosti, informuje TASR podľa tlačovej správy EP.



Na Európsku komisiu (EK) tiež naliehajú, aby urýchlila mobilizáciu finančných prostriedkov pre postihnuté krajiny, a žiadajú sprístupnenie ďalších technických a finančných prostriedkov, ako sú nástroje kohéznej politiky. Komisia by sa mala podľa nich zamerať aj na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu.



Poslanci EP preto chcú, aby eurokomisia urýchlene predložila Európsky plán na prispôsobenie sa zmene klímy vrátane konkrétnych legislatívnych návrhov. S tým počítajú aj politické usmernenia predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej pre Komisiu na roky 2024 – 2029.



Podľa uznesenia tiež europoslanci zdôrazňujú potrebu naliehavých investícií do protipovodňového manažmentu a opatrení na predchádzanie povodňovým rizikám.



Poslanci počas plenárneho zasadnutia EP okrem toho vyjadrili znepokojenie nad rastúcou intenzitou a frekvenciou extrémnych prejavov klimatickej zmeny v EÚ a vo svete vrátane vĺn horúčav a lesných požiarov.



Európsky parlament v tlačovej správe na záver upozornil, že len za posledných 30 rokov postihli záplavy v Európe 5,5 milióna ľudí, vyžiadali si takmer 3000 životov a spôsobili hospodárske škody vo výške viac ako 170 miliárd eur. Leto 2024 bolo najhorúcejšie v histórii na svete aj v samotnej Európe.