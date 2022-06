Liberáli chcú hlasovať o vyslovení nedôvery von der Leyenovej

Brusel 6. júna (TASR) - Traja vplyvní poslanci Európskeho parlamentu (EP) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) vyzvali v pondelok vedenie europarlamentu, aby počas tohotýždňovej plenárky v Štrasburgu bol poslancom predložený na hlasovanie návrh na vyslovenie nedôvery Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej. Podľa spravodajcu TASR na to upozornila tlačová agentúra Belga.



Dôvodom tejto iniciatívy je skutočnosť, že eurokomisia minulý týždeň odobrila poľský plán obnovy a odolnosti v hodnote 35,4 miliardy eur v podobe grantov a pôžičiek, a to aj napriek tomu, že Varšava doteraz nesplnila požiadavky Európskej únie na nápravu sporných opatrení oslabujúcich právny štát.



Text s návrhom na vyslovenie nedôvery Európskej komisie spoločne pripravili holandská europoslankyňa Sophie in't Veldová, europoslanec a bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt a španielsky europoslanec a podpredseda skupiny RE Luis Garicano. Ich zámerom je dostať tento návrh na hlasovanie v rámci plenárneho zasadnutia EP, ktoré sa bude konať tento týždeň od pondelka do štvrtku v Štrasburgu.



Iniciátori návrhu však musia najskôr zozbierať podpisy aspoň desatiny poslancov zákonodarného zboru EÚ, čiže najmenej 70 poslancov.



"Ak Ursula von der Leyenová aj naďalej odmieta vážne uplatňovať pravidlá podmienenosti právneho štátu, my jej stiahneme našu podporu," povedal v tejto súvislosti Verhofstadt.



Cieľom mechanizmu podmienenosti právneho štátu je podmieniť vyplácanie európskych fondov prísnym dodržiavaním základných práv a hodnôt EÚ zo strany jej členských štátov.



Eurokomisia minulý týždeň v stredu schválila poľský plán obnovy a odolnosti, prostredníctvom ktorého môžu Poliaci na obnovu po koronakríze a na reformy uľahčujúce prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku získať 35,4 miliardy eur. Poľský národný plán obnovy bol viac ako rok zablokovaný Bruselom pre nedostatky v oblasti nezávislosti súdnictva.



Von der Leyenová sa domnieva, že poľský plán obnovy obsahuje silné záruky na zlepšenie a nápravu stavu v oblasti justície, avšak trojica popredných liberálnych europoslancov záruky poskytnuté Varšavou považuje za nedostatočné. Podľa ich názoru sa to týka aj možnosti prepúšťania sudcov a hlasovania v poľskom parlamente o zrušení disciplinárneho senátu najvyššieho súdu, ktorý má kontrolovať sudcov. Práve záruky poľskej strany o náprave tejto situácie umožnili schválenie miliardového balíka financií pre poľský plán obnovy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)