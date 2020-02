Michal Šimečka sa po brexite stal podpredsedom európskych liberálov

Brusel 5. februára (TASR) - Slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) sa v utorok stal podpredsedom liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE).



Po politických skupinách európskych ľudovcov (EPP) a socialistov a demokratov (S&D) ide o najväčšiu politickú skupinu v Európskom parlamente. Liberáli po brexite a odchode britských europoslancov stratili 17 mandátov, po novom prerozdelení kresiel však majú v 705-člennom europarlamente 97 mandátov a zostávajú aj naďalej treťou najväčšou silou v zákonodarnom zbore EÚ.



"Aj my na Slovensku máme možnosť vplývať na každé rozhodnutie, ktoré sa v EÚ prijíma. Bol by som rád, keby moje zvolenie za podpredsedu Obnovme Európu bolo dôkazom, že Európska únia nie je niečo vzdialené a cudzie. Sme jej rešpektovanou súčasťou," uviedol europoslanec Šimečka po zvolení do tejto funkcie.



Michal Šimečka je v EP členom Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a pôsobí aj ako hlavný spravodajca pre ochranu demokracie a právneho štátu. Vo funkcii podpredsedu RE nahradil britského europoslanca Martina Horwooda, ktorému zanikol mandát po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)