EP: Nemecká krajne pravicová AfD pracuje na vytvorení novej frakcie

Berlín/Brusel 21. júna (TASR) - Nemecká krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa vzdala plánov na opätovné prijatie do frakcie Identita a demokracia (ID) v Európskom parlamente (EP). V súčasnosti pracuje na vytvorení novej politickej skupiny, ktorej členom by mohlo byť aj slovenské hnutie Republika, informoval vo štvrtok Euractiv.de, píše TASR.



Hoci pôvodným plánom AfD po júnových eurovoľbách bolo pripraviť si cestu k opätovnému vstupu do ID vylúčením svojho problematického kandidáta Maximiliana Kraha zo svojich radov, strana teraz miesto toho uvažuje o vytvorení vlastnej skupiny, uviedlo viacero zdrojov zo strany pre Euractiv.de.



"Aktívne pracujeme na (vytvorení frakcie) a hovoríme s ľuďmi tu (v Európskom parlamente)," uviedol jeden zo zdrojov. Ďalší zdroj z AfD pre Euractiv.de zdôraznil, že väčšina členov delegácie pôvodne dúfala, že sa pripojí k skupine ID, keďže myšlienka vytvorenia skupiny malých krajne pravicových strán nebola atraktívna. Prevažoval pre nich dlhodobý cieľ vytvoriť silné spojenectvo na krajnej pravici.



Vyhliadky na skorý návrat k ID boli zmarené minulý týždeň, keď sa vedenie frakcie stretlo a rozhodlo sa neprijať späť svojich bývalých kolegov.



Delegácia AfD je ťažkej situácii: buď bude hľadať nových spojencov teraz, alebo počká a bude dúfať, že ju do ID prijmú z milosti Le Penovej ako jednu z posledných nepripojených strán. Strana by tak riskovala, že zostane bez spojencov, pripomína Euractiv.de.



Podľa jedného zo zdrojov bolo rozhodnutie prijaté s cieľom vyhnúť sa tomuto riziku a prebiehajú rokovania s krajne pravicovými stranami o vytvorení novej politickej skupiny v EP. Oznámenie o vytvorení novej frakcie v EP by mohlo prísť už začiatkom budúceho týždňa, uvádza Euractiv.de.



Zdroje pre portál uviedli, že potenciálnymi členmi novej frakcie by mohli byť krajne pravicoví politici z Bulharska, Španielska, Rumunska či Grécka. Medzi možných nových členov radí Euractiv.de aj slovenské hnutie Republika s Milanom Uhríkom a Milanom Mazurekom. Uhrík pre portál povedal, že strana je "v kontakte so všetkými relevantnými pravicovými stranami (...) Rozhovory prebiehajú. Uvidíme (viac) v najbližších dňoch."



Prvou úlohou novozvolených europoslancov v júnových voľbách do EP je vytvorenie politických skupín (frakcií) a tieto rokovania môžu pokračovať až do začiatku prvej plenárnej schôdze v Štrasburgu, ktorá sa bude konať 16.-19. júla. Na vytvorenie politickej frakcie je potrebných 23 europoslancov a musí v nej byť zároveň zastúpená aspoň jedna štvrtina členských štátov (minimálne 7 krajín), uvádza stránka EP.