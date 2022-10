EP neudelil rozpočtové absolutórium kritizovanej agentúre Frontex

Brusel/Štrasburg 18. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok odmietli udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu na rok 2020 Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a Rade EÚ, pričom udelili absolutórium Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru (EHSV). Informuje spravodajca TASR.



Za odporúčanie odmietnuť absolutórium agentúre Frontex hlasovalo 345 poslancov, 284 bolo proti a ôsmi sa zdržali hlasovania.



Poslanci kritizujú rozsah závažných pochybení za predchádzajúceho výkonného riaditeľa agentúry, ktorý odstúpil 28. apríla 2022 po zverejnení správy Úradu EÚ pre boj proti podvodom (OLAF). Agentúra podľa EP zlyhala pri ochrane základných práv migrantov a žiadateľov o azyl a podľa opakovaných správy z médií bola zapojená do nezákonného odsunu najmenej 957 utečencov v období od marca 2020 do septembra 2021.



Poslanci vyjadrili šok v súvislosti so samovraždou zamestnanca agentúry, ktorá súvisí s údajnými praktikami sexuálneho obťažovania, a poznamenali, že v roku 2020 bolo v agentúre Frontex hlásených 17 prípadov sexuálneho obťažovania, z ktorých 15 bolo uzavretých bez následných opatrení.



Parlament ocenil nový štýl riadenia v rámci agentúry Frontex, ktorý sa snaží z nej urobiť bezpečné miesto, "kde sa ľudia neboja hovoriť o prípadných prečinoch". Poslanci poznamenali, že problémy v agentúre môžu mať hlbší štrukturálny charakter a možno idú nad rámec zlyhaní jednotlivcov. Tento bod zdôraznili počas plenárnej rozpravy o zodpovednosti agentúry Frontex za porušovanie základných práv na vonkajších hraniciach EÚ.



Zákonodarcovia vyjadrili ľútosť, že agentúra Frontex nesplnila niektoré z podmienok stanovených v predchádzajúcich správach EP o absolutóriu. Požadujú najmä okamžité pozastavenie podpory Frontexu pre činnosti súvisiace s návratmi utečencov v Maďarsku vzhľadom na situáciu v oblasti právneho štátu v tejto krajine. Pokiaľ ide o Grécko, sú znepokojení odhaleniami, že bývalé vedenie agentúry vedelo o nezákonnom odvracaní ľudí na hraniciach, podporovalo ich a podieľalo sa na ich financovaní.



Parlament v samostatnom hlasovaní udelil absolutórium Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru po tom, čo ho v máji pôvodne odložil.



Poslanci EP však odmietli schváliť udelenie absolutória Rade EÚ, ako je tomu už viac ako desať rokov, z dôvodu nedostatočnej spolupráce tejto inštitúcie.



Parlament má výlučné právo schváliť spôsob, akým orgány EÚ plnia svoj rozpočet, a to prijatím rozhodnutia o udelení, odložení alebo zamietnutí absolutória. Počas postupu udeľovania absolutória EP kontroluje zákonnosť, správnosť a riadne finančné hospodárenie a hodnotí, do akej miery dotknutá inštitúcia prispela k dosiahnutiu cieľov politiky EÚ a fungovala v súlade s hodnotami Únie.











