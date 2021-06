Nie všetci slovenskí poslanci chcú zrušiť patenty na vakcíny

Na archívnej snímke europoslankyňa Monika Beňová 21. mája 2019. Foto: TASR Jaroslav Novák

Brusel/Štrasburg 10. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) prijal vo štvrtok uznesenie vyzývajúce dočasne uvoľniť patentové práva na vakcíny proti novému koronavírusu. S touto rezolúciou sa nestotožnili všetci slovenskí europoslanci.Robert Hajšel (Smer-SD) vyjadril radosť, že v pléne EP prešiel text rezolúcie vyzývajúcej na dočasné pozastavenie platnosti patentov na lieky a vakcíny súvisiace s ochorením COVID-19." vysvetlil.Monika Beňová (Smer-SD) si myslí, že dočasné zrušenie patentov na vakcíny proti koronavírusu by mohlo prispieť k ich zlacneniu a k celkovému zlepšeniu dostupnosti očkovania, pričom vyššia globálna miera zaočkovanosti môže obmedziť vznik odolnejších mutácií vírusu.," uviedla. Zároveň upozornila na to, že aj po uvoľnení patentov bude otázne, ako zaistiť bezpečnosť výroby vakcín z hľadiska striktného dodržiavania stanovených technologických výrobných postupov.Michal Wiezik (SPOLU) pripomenul, že urýchlenie očkovacieho tempa a dosiahnutie celosvetovej skupinovej imunity je najdôležitejšou debatou na globálnej úrovni. Dodal, že EÚ vyviezla približne polovicu svojich vyrobených vakcín, ale problémom je distribúcia z rozvinutých do menej rozvinutých krajín a s ňou spojené náklady." opísal situáciu.Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) priznala, že pozastavenie platnosti patentov na vakcíny sa na prvý pohľad zdá ako jednoduché riešenie naliehavej situácie, ale realita okolo výroby vakcín je komplexnejšia." odkázala.Peter Pollák (OĽaNO) zdôraznil, že v čase, keď vlastníci patentu na vakcíny proti COVID-19 ich nedokážu produkovať dosť na to, aby sa zachraňovali ľudské životy v každom kúte sveta, treba konať." vysvetlil.Ivan Štefanec (KDH) na druhej strane zdôraznil, že vývoj očkovacích látok zaplatili čiastočne aj európski daňoví poplatníci a súkromné spoločnosti. "" spresnil.Vladimír Bilčík (SPOLU) skonštatoval, že pozastavenie platnosti patentov na proticovidové očkovacie látky vakcináciu mimo Európskej únie neurýchli, pretože hlavným problémom, ktorý spomaľuje výrobu vakcín, sú nedostatočné produkčné kapacity a nižšia dostupnosť surovín pre vakcíny.", odkázal Bilčík.