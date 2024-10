EP: Nominanti na eurokomisárov odovzdali odpovede na otázky výborov

Štrasburg 23. októbra (TASR) - Kandidáti na eurokomisárov stihli do požadovaného termínu (22. októbra) odpovedať na všetky písomné otázky, ktoré im adresovali pracovné výbory Európskeho parlamentu (EP) alebo priamo europoslanci. V utorok krátko pred polnocou to potvrdila hovorkyňa EP Delphine Colardová, informuje spravodajca TASR.



"Dezignovaní komisári odpovedali na písomné otázky, ktoré im adresovali výbory EP a poslanci," uviedla Colardová. Na základe ich podnetov otázky pre komisárov zosumarizovala Konferencia predsedov EP zložená z predsedníčky europarlamentu Roberty Metsolovej a šéfov jednotlivých politických frakcií.



Odpovede, ktoré sú podstatnou súčasťou procesu vypočutia, sú zverejnené na osobitnej webovej stránke Európskeho parlamentu," spresnila Colardová a dodala, že národné jazykové verzie otázok a odpovedí budú zverejnené do 48 hodín.



Všetci eurokomisári majú prvé dve otázky spoločné. Týkajú sa všeobecnej spôsobilosti vykonávať túto funkciu, európskej angažovanosti, osobnej nezávislosti a tiež toho, ako si predstavujú výkon im zvereného portfólia a spoluprácu s EP.



Vypočutia kandidátov pre budúcu eurokomisiu na čele s Ursulou von der Leyenovou sa uskutočnia od 4. do 12. novembra, pričom prvým vypočúvaným bude slovenský nominant Maroš Šefčovič. Ten týmto procesom prešiel už päťkrát (pozn. počas tvorby exekutívy EÚ pod vedením Jeana-Clauda Junckera bol vypočúvaný dvakrát, v súvislosti s dvoma rôznymi portfóliami).



Šefčovič má v novej eurokomisii dostať portfólio pre obchod a hospodársku bezpečnosť a na starosti bude mať aj medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť.



Po základných otázkach v prípade Šefčoviča nasledujú po tri otázky od členov Výboru EP pre medzinárodný obchod - INTA (stratégia EÚ pre obchod; investície a konkurencieschopnosť na nasledujúcich päť rokov; ekonomická bezpečnosť; implementácia, presadzovanie a komunikácia) a Výboru EP pre ústavné veci - AFCO (rámcová dohoda a zmeny základnej zmluvy o fungovaní EÚ; zlepšenie sledovania iniciatív EP; právo EP na vyšetrovanie). Potom po jednej komplexnej otázke dostal od ďalších z piatich prizvaných výborov - pre zahraničné veci (AFET), rozvoj (DEVE), vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO), právne veci (JURI) a petície (PETI). Dokument s otázkami výborov a odpoveďami zaslanými Šefčovičom obsahuje 18 strán.



Trojhodinové vypočúvanie kandidátov členmi parlamentných výborov má jasne stanovenú štruktúru - otvorí ho predseda výboru krátkym vyhlásením, následne kandidát na komisára dostane priestor na 15-minútové úvodné vystúpenie, kde sa predstaví a uvedie svoje hlavné priority. Potom nasledujú otázky od členov výboru.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)