< sekcia Zahraničie
EP odhlasoval zrýchlený proces pri schvaľovaní pôžičky pre Ukrajinu
Na plenárnom zasadnutí europoslanci schválili zrýchlený legislatívny postup aj pri návrhu na využitie mechanizmu takzvanej posilnenej spolupráce pri poskytnutí tejto pôžičky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Štrasburg 20. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu podporili žiadosť o uplatnenie takzvaného naliehavého legislatívneho postupu pri schvaľovaní podpornej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá je určená na roky 2026 až 2027. Informuje o tom TASR podľa vyhlásenia EP.
Na plenárnom zasadnutí europoslanci schválili zrýchlený legislatívny postup aj pri návrhu na využitie mechanizmu takzvanej posilnenej spolupráce pri poskytnutí tejto pôžičky. To umožní Slovensku, Česku a Maďarsku nezapojiť sa do iniciatívy. Súčasne podporili urýchlenie potrebných úprav existujúceho tzv. nástroja pre Ukrajinu.
Na summite 19. decembra sa lídri členských štátov EÚ dohodli, že pôžička pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027 bude financovaná zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko si vyjednali výnimku a nepripoja sa k spoločným garanciám a nebudú sa podieľať ani na splácaní úrokov.
Európska komisia preto minulú stredu predstavila balík legislatívnych návrhov, ktorých cieľom je zabezpečiť financovanie pôžičky pre Kyjev. Takzvanú podpornú pôžičku pre Ukrajinu má tvoriť vojenská pomoc, na ktorú Brusel navrhuje vyčleniť 60 miliárd eur. Druhou časťou je všeobecná podpora fungovania ukrajinského štátu a základných verejných služieb, na ktorú má ísť zvyšných 30 miliárd eur. EÚ plánuje začať s poskytovaním tejto finančnej podpory v druhom štvrťroku 2026.
Definitívne sa na pôžičke bude musieť dohodnúť Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty) v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Prezidenti a premiéri 25 členských štátov zároveň na decembrovom summite vyzvali na pokračovanie prác na technických a právnych aspektoch nástrojov potrebných na zriadenie reparačnej pôžičky financovanej zo zmrazených ruských aktív v EÚ. Slovensko a Maďarsko sa k tomuto záväzku nepripojili.
Na plenárnom zasadnutí europoslanci schválili zrýchlený legislatívny postup aj pri návrhu na využitie mechanizmu takzvanej posilnenej spolupráce pri poskytnutí tejto pôžičky. To umožní Slovensku, Česku a Maďarsku nezapojiť sa do iniciatívy. Súčasne podporili urýchlenie potrebných úprav existujúceho tzv. nástroja pre Ukrajinu.
Na summite 19. decembra sa lídri členských štátov EÚ dohodli, že pôžička pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027 bude financovaná zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko si vyjednali výnimku a nepripoja sa k spoločným garanciám a nebudú sa podieľať ani na splácaní úrokov.
Európska komisia preto minulú stredu predstavila balík legislatívnych návrhov, ktorých cieľom je zabezpečiť financovanie pôžičky pre Kyjev. Takzvanú podpornú pôžičku pre Ukrajinu má tvoriť vojenská pomoc, na ktorú Brusel navrhuje vyčleniť 60 miliárd eur. Druhou časťou je všeobecná podpora fungovania ukrajinského štátu a základných verejných služieb, na ktorú má ísť zvyšných 30 miliárd eur. EÚ plánuje začať s poskytovaním tejto finančnej podpory v druhom štvrťroku 2026.
Definitívne sa na pôžičke bude musieť dohodnúť Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty) v rámci riadneho legislatívneho postupu.
Prezidenti a premiéri 25 členských štátov zároveň na decembrovom summite vyzvali na pokračovanie prác na technických a právnych aspektoch nástrojov potrebných na zriadenie reparačnej pôžičky financovanej zo zmrazených ruských aktív v EÚ. Slovensko a Maďarsko sa k tomuto záväzku nepripojili.