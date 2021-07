EP odobril právnu úpravu na odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 7. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok večer schválili dočasnú legislatívnu úpravu, ktorá poskytovateľom internetových služieb umožní naďalej odhaľovať a odstraňovať z on-line prostredia materiál so sexuálnym zneužívaním detí. Reagovali tak na znepokojivý nárast množstva obsahov zobrazujúcich zneužívanie detí počas pandémie koronavírusu. Nariadenie podporilo 537 poslancov, 133 bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania.Dohoda medzi inštitúciami EÚ počíta s dočasnou výnimkou z uplatňovania pravidiel o dôvernosti elektronickej komunikácie a údajov o prenose dát zakotvených v smernici EÚ z roku 2002. Dočasné nariadenie bude platné maximálne tri roky alebo menej, ak sa dovtedy podarí prijať dlhodobé pravidlá zamerané na boj proti sexuálnemu zneužívaniu v on-line prostredí.Poskytovatelia služieb elektronickej komunikácie – v oblasti správ, e-mailov či četov – budú môcť dobrovoľne odhaľovať a nahlasovať sexuálne zneužívanie detí na internete. Rovnako budú môcť prijímať opatrenia proti kybernetickému groomingu (nadväzovanie dôverných vzťahov s cieľom sexuálneho alebo iného zneužívania) a oznamovať domnelé sexuálne zneužívanie detí na internete príslušným orgánom či organizáciám konajúcim vo verejnom záujme.Poskytovatelia služieb by pritom mali používať technológie, ktoré zasahujú do súkromia v čo najmenšej miere. Nové pravidlá sa však nebudú vzťahovať na skenovanie zvukovej komunikácie na internete.Poslanci trvali na zavedení zodpovedajúcich postupov a mechanizmov uplatňovania nárokov na nápravu s cieľom zabezpečiť, aby jednotlivci mohli podať sťažnosť, ak sa domnievajú, že ich práva boli porušené. Vnútroštátne orgány pre ochranu údajov by mali mať lepší dohľad nad technológiami, ktoré používajú poskytovatelia služieb.Spravodajkyňa EP pre túto oblasť, nemecká europslankyňa Birgit Sippelová, uviedla, že sexuálne zneužívanie detí je zločin, ktorý porušuje ľudské práva a preto mu treba účinnejšie predchádzať, stíhať viac páchateľov a ponúknuť lepšiu podporu jeho obetiam. "" povedala poslankyňa. Zároveň vyjadrila nádej, že Európska komisia urýchlene navrhne dlhodobé riešenie. Tá tak chce urobiť ešte v priebehu tohto roka.Po Európskom parlamente musí nariadenie schváliť aj Rada ministrov. Do platnosti vstúpi tri dni po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.