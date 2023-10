EP odobril vylepšený návrh nástroja pre Ukrajinu vo výške 50 mld. eur

Brusel/Štrasburg 17. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválil vylepšený návrh nástroja vo výške 50 miliárd eur na podporu obnovy, rekonštrukcie a modernizácie Ukrajiny od roku 2024. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za pozíciu EP hlasovalo 512 poslancov, 45 bolo proti a 63 sa zdržalo hlasovania. Europoslanci presadili väčšiu demokratickú zodpovednosť, podporu pluralitnej demokracie a pomoc Ukrajine pri plnení požiadaviek členstva v EÚ.



Nástroj pre Ukrajinu je súčasťou revízie dlhodobého rozpočtu EÚ. Vyžaduje si úpravy po sérii kríz od roku 2021, keďže finančné prostriedky sa tým do značnej miery vyčerpali. Balík pre Ukrajinu by sa mal stať aj súčasťou budúcoročného rozpočtu, o ktorom sa má rokovať v novembri 2023.



Jednou z kľúčových požiadaviek poslancov EP je, aby sa na obnovu Ukrajiny použili peniaze pochádzajúce z Ruskej federácie alebo od iných subjektov či osôb spojených s ruskou agresiou.



Parlament okrem toho sprísnil ustanovenia o boji proti podvodom, korupcii, konfliktom záujmov a nezrovnalostiam pri využívaní finančných prostriedkov EÚ na Ukrajine. Podľa poslancov je neprípustné, aby sa peniaze poskytovali spoločnostiam pod vplyvom oligarchov.



Poslanci pôvodný návrh zmenili, aby bol nástroj transparentnejší. Navrhli vytvorenie online portálu o finančných operáciách pomoci Ukrajine, ako aj "míľnikoch", ktoré krajina dosiahla, aby mohla dostať ďalšiu pomoc. Zverejňovať by sa na tomto portáli mali aj príspevky tretích krajín a medzinárodných organizácií.



V spolupráci s Európskym parlamentom a po konzultácii s Najvyššou radou Ukrajiny by sa mal vypracovať plán s podrobným opisom reforiem a investícií, ktoré Európska únia na Ukrajine podporí.



Rokovania s členskými štátmi o Nástroji pre Ukrajinu sa začnú hneď potom ako sa aj členské štáty (Rada EÚ) dohodnú na spoločnej pozícii.