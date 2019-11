EP odsúdil návrh zákona trestajúceho učiteľov za sexuálnu výchovu

Brusel 14. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok na zasadnutí v Bruseli odsúdili návrh poľského zákona trestajúceho učiteľov za sexuálnu výchovu.



Za príslušné uznesenie hlasovalo 471 poslancov, 128 bolo proti a 57 sa zdržalo hlasovania. Zákonodarcovia v ňom vyjadrili hlboké znepokojenie nad poľským návrhom zákona, na základe ktorého by mohli byť trestaní väzením učitelia, ktorí poskytujú sexuálnu výchovu maloletým žiakom.



Navrhované zmeny sú súčasťou novelizácie poľského zákona proti pedofílii. Učiteľom vyučujúcim sexuálnu výchovu by hrozili až trojročné väzenské tresty, pričom sa navrhuje zvýšenie trestnej sadzby až na päť rokov.



Poslanci vyzvali poľský parlament, aby predmetný návrh zákona neschválil. Jeho odsúhlasenie by podľa uznesenia viedlo k dezinformovaniu mladých ľudí a stigmatizácii sexuálnej výchovy v poľskom vzdelávacom systéme.



Uznesenie EP vyzýva všetky členské krajiny EÚ, aby na školách poskytovali komplexnú sexuálnu výchovu primeranú veku žiakov. Nedostatok informácií a vzdelávania o sexualite podľa poslancov ohrozuje bezpečnosť a dobré životné podmienky mladých ľudí a zvyšuje ich zraniteľnosť voči sexuálnemu vykorisťovaniu, zneužívaniu a násiliu vrátane obťažovania na internete.



Vzdelávanie mladých ľudí v tejto oblasti môže podľa EP pomôcť bojovať aj rodovým stereotypom, homofóbii či rodovo podmienenému násiliu.



Poslanci zároveň zdôraznili, že uznávajú dôležitú úlohu občianskej spoločnosti pri poskytovaní sexuálnej výchovy a žiadajú, aby boli príslušné mimovládne organizácie primerane financované na úrovni EÚ. Rovnako vyzvali Radu EÚ (členské krajiny), aby sa zaoberala návrhom uvedeného poľského zákona v rámci vypočutí týkajúcich sa možnej aktivácie článku 7 Lisabonskej zmluvy.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)