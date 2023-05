EP odsúdil porušovanie práv v Alžírsku, Bielorusku a Mjanmarsku

Brusel/Štrasburg 11. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok prijal tri uznesenia o porušovaní ľudských práv v Alžírsku, Bielorusku a Mjanmarsku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Parlament vyzval bieloruské úrady, aby prestali so zlým zaobchádzaním s bývalým prezidentským kandidátom Viktarom Babarykom a ďalšími politickými väzňami a bezpodmienečne ich prepustili. Vyzvali tiež Bielorusko, aby zabezpečilo zadržaným prístup k riadnej lekárskej pomoci, právnikom, rodine, diplomatom a medzinárodným organizáciám na posúdenie ich stavu a poskytnutie pomoci.



Babaryka bol v júli 2021 odsúdený na 14 rokov väzenia na základe politicky motivovaných obvinení a v apríli tohto roku bol hospitalizovaný so stopami po bitke.



Alžírske úrady by mali okamžite prepustiť svojvoľne zadržiavaných ľudí, ktorí si uplatňovali právo na slobodu prejavu, uvádza sa v uznesení EP. Výzva sa týka aj prominentného novinára Ihsana al-Kadího, ktorý bol v apríli odsúdený na päťročný trest a vysoké pokuty za nepodložené obvinenia pre "politickú propagandu" a "poškodzovanie bezpečnosti štátu".



EP upozornil, že od roku 2019 sa situácia v oblasti slobody médií v Alžírsku výrazne zhoršila.



Do tretice europoslanci kritizovali vládu mjanmarskej vojenskej junty, ktorá potlačuje ľudské práva a spôsobila humanitárnu krízu. EP odsúdil nedávne rozhodnutie juntou nastolenej volebnej komisie rozpustiť štyridsať politických strán, zatýkanie a väznenie politikov, používanie znásilňovania ako zbrane a pravidelné nálety armády na civilné ciele.



Uznesenie vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili humanitárnu pomoc obyvateľom v Mjanmarsku vrátane rohinských utečencov. EP žiada, aby Únia zaviedla dodatočné cielené sankcie proti mjanmarskej armáde a jej obchodným záujmom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)