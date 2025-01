EP odsúdil ruské dezinformácie na ospravedlnenie vojny na Ukrajine

Štrasburg 23. januára (TASR) - Europoslanci vo štvrtok na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu prijali uznesenie, v ktorom odsudzujú systematické falšovanie historických argumentov ruským režimom na ospravedlnenie jeho nezákonnej agresie proti Ukrajine. TASR informuje podľa tlačovej správy Európskeho parlamentu (EP).



Podľa uznesenia Moskva podkopáva históriu a národnú identitu Ukrajiny v snahe ospravedlniť pokračujúcu vojnu. EP vyzval Úniu a jej členské štáty, aby efektívne bojovali proti ruským dezinformáciám, zahraničnej informačnej manipulácii a zasahovaniu. To je podľa neho nevyhnutné na ochranu demokratických procesov a posilnenie odolnosti európskych spoločností.



Európska únia by podľa uznesenia mala rozšíriť sankcie proti ruským médiám, ktoré vedú dezinformačné kampane na podporu agresie na Ukrajine. Mala by tiež zintenzívniť svoju podporu exilovým nezávislým ruským médiám.



EP v súvislosti s touto problematikou odsúdil nedávne rozhodnutia sociálnych médií o uvoľnení pravidiel o overovaní faktov a moderovaní. Podľa neho to umožní šíriť ruskú dezinformačnú kampaň po celom svete.



Uznesenie bolo prijaté 480 hlasmi za, 58 europoslancov bolo proti a 48 sa zdržalo hlasovania, uvádza oficiálna stránka EP.