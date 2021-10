EP odsúdil snahy Varšavy spochybniť nadradenosť práva EÚ v Poľsku

Brusel/Štrasburg 21. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu odsúdili snahy spochybniť nadradenosť práva EÚ v Poľsku a vyzvali Radu EÚ a Európsku komisiu, aby prijali opatrenia na ochranu poľských občanov i Únie.



Ústavný súd v Poľsku podľa vyhlásenia europarlamentu nie je nezávislý, je teda nelegitímny a nekvalifikovaný vykladať poľskú ústavu. Za toto nelegislatívne uznesenie hlasovalo 502 poslancov, 153 bolo proti a 16 sa zdržalo hlasovania.



Prijatý text nadväzuje na utorkovú rozpravu poslancov s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



Rozhodnutie poľského Ústavného súdu zo 7. októbra označili poslanci za útok na európske spoločenstvo hodnôt a jeho zákony. Poľský Ústavný súd sa podľa nich zmenil na nástroj legalizácie nezákonnej činnosti orgánov v krajine.



Parlament vyjadril uznanie desiatkam tisícov poľských občanov, ktorí vyšli do ulíc na protest proti rozhodnutiu Ústavného súdu, a podporil ich "túžbu po silnom demokratickom Poľsku v centre európskeho projektu". Poslanci opätovne vyjadrili podporu poľským sudcom, ktorí aj naďalej uplatňujú nadradenosť práva EÚ a postupujú prípady Súdnemu dvoru EÚ, a to aj napriek tomu, že tým ohrozujú vlastnú kariéru.



Uznesenie zdôrazňuje, že podľa poľskej ústavy sú zmluvy EÚ priamo aplikovateľnou súčasťou vnútroštátneho právneho poriadku, pričom v prípade kolízie práva sú poľskému právu nadradené. Poslanci obvinili poľského premiéra, že zneužíva súdnictvo na presadzovanie svojho politického programu. Pripomenuli, že Poľsko sa dobrovoľne zaviazalo držať sa ustanovení zakladajúcich zmlúv a judikatúry Súdneho dvora EÚ.



Parlament zároveň požiadal, aby sa peniaze daňových poplatníkov EÚ neposkytovali vládam, ktoré zámerne a systematicky porušujú hodnoty EÚ. Týka sa to eurofondov či peňazí z plánu obnovy pre Poľsko. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali Radu EÚ a Komisiu, aby okamžite konali.



Europoslanci zdôraznili, že tieto opatrenia nemajú trestať poľských občanov, ale pomôcť obnove právneho štátu v Poľsku. Parlament v tejto súvislosti vyzval eurokomisiu, aby našla spôsob, ako dostať finančné prostriedky EÚ priamo ku konečným príjemcom v Poľsku.



Uznesenie EP pripomenulo, že podľa viacerých prieskumov verejnej mienky uskutočnených v Poľsku v septembri a októbri 2021 sa za odchod krajiny z EÚ vyslovilo iba päť percent respondentov. Až 90 percent opýtaných hodnotilo členstvo Poľska v EÚ kladne a podľa 95 percent respondentov mala podpora zo strany EÚ pozitívny vplyv na rozvoj ich obce či regiónu.