EP odsúdil úsilie maďarskej vlády o oslabenie základných hodnôt EÚ

Brusel/Štrasburg 18. januára (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok odsúdil zámerné, nepretržité a systematické úsilie maďarskej vlády o oslabenie základných hodnôt EÚ. Uvádza sa to v tlačovej správe europarlamentu, informuje spravodajca TASR.



Uznesenie, ktoré podporilo 345 poslancov, 104 bolo proti a 29 sa zdržalo hlasovania, vyjadruje hlboké znepokojenie nad ďalším narušovaním demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku. Poslanci v tejto súvislosti upozornili najmä na nedávno prijatú maďarskú legislatívu na "ochranu národnej suverenity", čo je podľa nich možné porovnať s neslávne známym ruským zákonom o zahraničných agentoch.



Europoslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že Rada EÚ (členské štáty) neuplatnila postup podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy ods. 1 (po tom, čo EP aktivoval tento mechanizmus v roku 2018). Vyzvali tiež Európsku radu, aby určila, či sa Maďarsko dopustilo "vážneho a pretrvávajúceho porušovania hodnôt EÚ" v rámci priamejšieho postupu podľa článku 7 ods. 2.



Európski zákonodarcovia zároveň odsúdili kroky maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý vlani v decembri na summite EÚ zablokoval zásadné rozhodnutie o revízii dlhodobého rozpočtu Únie vrátane balíka pomoci pre Ukrajinu. Podľa europoslancov tak konal "pri plnom nerešpektovaní a porušovaní strategických záujmov EÚ a v rozpore so zásadou lojálnej spolupráce". V uznesení sa zhodli na tom, že EÚ sa nesmie nechať vydierať.



Parlament vyjadril poľutovanie nad rozhodnutím Európskej komisie uvoľniť 10,2 miliardy eur z predtým zmrazených finančných prostriedkov a to aj napriek tomu, že Maďarsko nesplnilo požiadavky reforiem zameraných na nezávislosť súdnictva a že eurokomisia nedávno predĺžila uplatňovanie opatrení nariadenia o podmienenosti.



Poslanci ďalej odsúdili systematické diskriminačné praktiky maďarskej vlády voči akademickej obci, novinárom, politickým stranám a občianskej spoločnosti pri prideľovaní finančných prostriedkov. Skritizovali tiež využívanie zmanipulovaných postupov verejného obstarávania, prebratie ponúk zo strany vlády a subjektov s väzbami na predsedu vlády a využívanie finančných prostriedkov EÚ na obohacovanie politických spojencov vlády.



Parlament naznačil, že preskúma, či by sa mali podniknúť právne kroky na zrušenie rozhodnutia o čiastočnom rozmrazení finančných prostriedkov pre Maďarsko. Upozornil tiež, že môže použiť sériu právnych a politických opatrení, ak eurokomisia poruší svoje povinnosti strážkyne zmlúv a ochrankyne finančných záujmov EÚ.



Ak vzhľadom na uvedené otázky sa EP pýta, či maďarská vláda v druhej polovici roka 2024 bude schopná plniť svoje povinnosti predsedníckej krajiny v Rade EÚ. Parlament varuje, že ak by sa pozícia predsedu Európskej rady neobsadila, tieto povinnosti by patrili maďarskému premiérovi počas šesťmesačného predsedníctva a preto poslanci žiadajú Radu EÚ, aby našla vhodné riešenie na zmiernenie týchto rizík a zaoberala sa reformou rozhodovacieho procesu s cieľom ukončiť zneužívanie práva veta a vydieranie.