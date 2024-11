EP odsúdil zapojenie severokórejských jednotiek do boja proti Ukrajine

Štrasburg 28. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali vo štvrtok v Štrasburgu uznesenie, ktorým naliehajú na medzinárodné spoločenstvo, aby podniklo rýchle a rozhodné kroky na riešenie alarmujúcej eskalácie ruskej agresie na Ukrajine. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.



Europoslanci odsúdili ruské použitie severokórejských jednotiek proti ukrajinskej armáde a testovanie nových balistických rakiet na Ukrajine. Poslanci EP tvrdia, že tieto nedávne eskalačné kroky predstavujú novú fázu vojny a nové riziko pre bezpečnosť Európy ako celku. Za toto uznesenie hlasovalo 390 europoslancov, 135 ich bolo proti a 52 sa zdržalo hlasovania.



EP trvá na tom, že "žiadne rokovania o Ukrajine sa nemôžu uskutočniť bez Ukrajiny", a apeluje na EÚ, aby pracovala na dosiahnutí čo najširšej medzinárodnej podpory pre túto kandidátsku krajinu EÚ a na nájdení mierového riešenia vojny. Vyzýva zároveň Úniu a členské štáty, aby sa zapojili do implementácie ukrajinského mierového plánu a pomohli vytvoriť podmienky na uskutočnenie druhého summitu o mieri, a to aj zapojením krajín globálneho juhu.



Uznesenie tiež odsudzuje Irán, Bielorusko a Severnú Kóreu za ich vojenskú podporu Rusku a vyzýva členské štáty Únie, aby ďalej posilňovali režim sankcií proti týmto krajinám, píše spravodajská stránka EP.



Europoslanci v prijatom uznesení okrem toho vyzývajú Čínu, aby ukončila všetku vojenskú alebo dvojakú pomoc pre Rusko. Namiesto toho by podľa nich Peking mohol využiť svoj významný vplyv na Severnú Kóreu a Rusko, aby pomohol znížiť napätie.



Uznesenie tiež apeluje na Úniu a jej členské štáty, aby posilnili vojenskú podporu Ukrajine, a to aj prostredníctvom poskytovania lietadiel, rakiet dlhého doletu vrátane rakiet Taurus, moderných systémov protivzdušnej obrany vrátane Patriotov a ďalšie prostriedky.



Všetky členské štáty EÚ a spojenci NATO by sa mali zaviazať, že budú vojensky podporovať Ukrajinu, kolektívne aj individuálne, a to najmenej na úrovni 0,25 percenta svojho HDP ročne, uvádza sa v uznesení.