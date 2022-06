EP odsúdil zhoršenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien

Brusel/Štrasburg 9. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu odsúdili zhoršenie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien na celom svete, vrátane členských krajín EÚ a Spojených štátov, a vyzvali na bezpečný prístup k interrupciám. Informuje o tom spravodajca TASR.



Po stredajšej rozprave v pléne EP poslanci vo štvrtok o tejto téme hlasovali a výzvu europarlamentu podporilo 364 zákonodarcov, 154 bolo proti a 37 poslancov sa hlasovania zdržalo.



Europoslanci pri tejto príležitosti Najvyššiemu súdu USA pripomenuli, že je nevyhnutné potvrdiť jeho prelomový verdikt v prípade Roeová verzus Wade z roku 1973, podľa ktorého americká ústava chráni právo na umelé prerušenie tehotenstva.



Poslanci vyzvali administratívu amerického prezidenta Joea Bidena, aby zabezpečila prístup k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva, a opätovne vyzvali texaskú vládu, aby urýchlene zrušila zákon Senátu č. 8. Rovnako vyzvali ďalšie štáty USA s podobnými zákonmi, aby zosúladili svoje právne predpisy s medzinárodne chránenými ľudskými právami žien.



Europoslanci vyjadrili znepokojenie nad možnými dôsledkami na globálnej úrovni, ak dôjde k zvráteniu rozsudku v prípade Roeová verzus Wade. Najvyšší súd USA by totiž mohol hlasovať za zrušenie celoštátnej zaručenej ochrany práva na umelé prerušenie tehotenstva. Ak by zákaz interrupcií nadobudol v USA účinnosť, odhaduje sa medziročný vzrast počtu úmrtí matiek v dôsledku nebezpečných interrupcií o 21 percent.



Zároveň by to umožnilo každému štátu USA rozhodnúť o obmedzení alebo zákaze interrupcií. Poslanci upozornili, že krajiny, ktoré sú vo veľkej miere závislé od pomoci USA pre ich programy verejného zdravia, by mohli zrušiť svoje záväzky týkajúce sa poskytovania umelého prerušenia tehotenstva a iných reprodukčných práv.



EP presadzuje, aby Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Európska komisia a krajiny EÚ vykompenzovali akékoľvek možné zníženie financovania sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv zo strany USA na globálnej úrovni a presadzovali a uprednostňovali všeobecný prístup k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva v rámci zahraničnej politiky.



Parlament v tejto súvislosti navrhol, aby sa zdravotníckym pracovníkom, ktorí riskujú právne alebo iné formy prenasledovania, ponúklo bezpečné útočisko v EÚ.



S odkazom na situáciu v Európe poslanci naliehajú na členské štáty EÚ, aby dekriminalizovali a odstránili prekážky pre bezpečné a legálne umelé prerušenie tehotenstva a zaistili nediskriminačný prístup k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. Podľa názoru väčšiny europoslancov by zdravotnícky personál v krajinách EÚ nemal ženám odopierať prístup k interrupcii na základe náboženského presvedčenia a svedomia, pretože to môže ohroziť život pacientok.



EP v tlačovej správe upozornil na skutočnosť, že zákazy a iné obmedzenia umelého prerušenia tehotenstva neúmerne postihujú ženy žijúce v chudobe. Poslanci zdôraznili, že ženy, ktoré si z dôvodu finančných alebo logistických prekážok nemôžu dovoliť cestovať na kliniky reprodukčného zdravia v susedných krajinách, sú vystavené väčšiemu riziku, že podstúpia nebezpečné a život ohrozujúce zákroky. Takmer všetky úmrtia spôsobené nebezpečnými interrupciami sa vyskytujú v krajinách, v ktorých je umelé prerušenie tehotenstva veľmi obmedzené.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)