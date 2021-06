EP odsúhlasil vyše 79 miliárd eur na nástroj rozvojovej spolupráce

Celkové pridelené prostriedky pre tretie krajiny sa rozdelia nasledovne:



Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 10. júna (TASR) - Európska komisia (EK) privítala výsledok stredajšieho rozhodnutie poslancov Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu prijať Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) – Globálna Európa na obdobie 2021-27 s rozpočtom vo výške 79,5 miliardy eur.Podľa tlačového vyhlásenia exekutívy EÚ hlasovanie EP bolo o posledným krokom procesu rokovaní medzi europarlamentom, Radou EÚ a eurokomisiou. Po odobrení europoslancami bude môcť EÚ v nasledujúcich siedmich rokoch využiť 79,5 miliardy eur na rozvoj medzinárodných partnerstiev v oblasti udržateľného rozvoja, demokracie, správy vecí verejných, ľudských práv, mieru a bezpečnosti, ako aj boja proti klimatickým zmenám. Týka sa to najmä susedných krajín EÚ, ale nástroj NDICI pmôže aj krajinám z iných častí sveta.(19,32 miliardy eur na susedstvo, 29,18 miliardy eur na subsaharskú Afriku, 8,48 miliardy eur na Áziu a Tichomorie a 3,39 miliardy eur na Severnú a Južnú Ameriku a Karibik);(ľudské práva a demokracia, organizácie občianskej spoločnosti, mier, stabilita a predchádzanie konfliktom a globálne výzvy);Na riešenie nepredvídaných okolností, nových potrieb alebo vznikajúcich výziev je k dispozícii "" tvorená nepridelenými finančnými prostriedkami vo výške 9,53 miliardy eur, ktorá by sa mohla použiť na doplnkové financovanie ktoréhokoľvek z týchto programov a mechanizmu rýchlej reakcie.Nový nástroj bude podporovať krajiny, ktoré to najviac potrebujú, pri prekonávaní ich dlhodobých rozvojových výziev, pričom prispeje k plneniu medzinárodných záväzkov a cieľov, na ktorých sa Únia dohodla - cieľov udržateľného rozvoja, Agendy 2030 a Parížskej klimatickej dohody.Nástroj NDICI – Globálna Európa zjednocuje granty, kombinované financovanie a záruky, čo EÚ umožní celosvetovo podporovať verejné a súkromné investície na podporu udržateľného rozvoja. Investície sa budú opierať o záruku pre vonkajšiu činnosť vo výške 53,4 miliardy eur, ktorá sa bude vzťahovať aj na západný Balkán.