EP otvoril cestu k pôžičke Kyjevu cez posilnenú spoluprácu bez SR
Autor TASR,aktualizované
Štrasburg 21. januára (TASR) - Europoslanci v stredu v Štrasburgu podporili návrh na využitie mechanizmu takzvanej posilnenej spolupráce pri poskytnutí pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 – 2027. Tento postup umožní Slovensku, Česku a Maďarsku nezapojiť sa do iniciatívy, informuje TASR.
Na definitívnom schválení celej pôžičky sa ešte bude musieť dohodnúť EP s Radou Európskej únie (členské štáty) v rámci riadneho legislatívneho postupu. Europarlament podľa zdroja TASR oboznámeného s rokovaniami avizoval, že neplánuje proces predlžovať.
Poslanci EP už v utorok podporili žiadosť o uplatnenie takzvaného naliehavého legislatívneho postupu pri schvaľovaní podpornej pôžičky pre Ukrajinu a sprievodných návrhoch. O návrhoch bude europarlament hlasovať na nasledujúcom plenárnom zasadnutí vo februári.
Lídri členských štátov EÚ sa na summite 18. - 19. decembra dohodli, že pôžička pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027 vo výške 90 miliárd eur bude financovaná zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko si vyjednali výnimku a nepripoja sa k spoločným garanciám a nebudú sa podieľať ani na splácaní úrokov.
Európska komisia preto pred týždňom predstavila balík legislatívnych návrhov, ktorých cieľom je zabezpečiť financovanie pôžičky pre Kyjev. Takzvanú podpornú pôžičku pre Ukrajinu má tvoriť vojenská pomoc, na ktorú Brusel navrhuje vyčleniť 60 miliárd eur. Druhou časťou je všeobecná podpora fungovania ukrajinského štátu a základných verejných služieb, na ktorú má ísť zvyšných 30 miliárd eur. EÚ plánuje začať s poskytovaním tejto finančnej podpory v druhom štvrťroku 2026.
