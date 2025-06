EP plánuje zlepšiť podmienky pre materskú a rodičovskú dovolenku

Štrasburg 17. júna (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová v pondelok informovala o nových iniciatívach, ktorých cieľom je modernizovať europarlament. TASR o tom píše na základe tlačovej správy EP.



Nové iniciatívy sa týkajú okrem iných aj materskej dovolenky pre poslankyne Európskeho parlamentu, ktoré si želajú naďalej vykonávať svoje parlamentné povinnosti a zastupovať svojich voličov.



Parlament navrhne aj cielenú revíziu Európskeho volebného aktu, ktorá by umožnila členským štátom zaviesť hlasovanie prostredníctvom splnomocnenca — čo by poslankyniam a poslancom na rodičovskej dovolenke umožnilo delegovať svoje hlasovanie na plenárnom zasadnutí na iného poslanca podľa vlastného výberu. Metsolová predloží túto požiadavku Európskej rade 26. júna.



Týmito zmenami sa Európsky parlament snaží ísť príkladom v oblasti inštitucionálnej spravodlivosti a inklúzie, konštatuje sa v tlačovej správe.



Podotýka sa v nej, že ak budú tieto reformy prijaté, Európsky parlament by sa mohol zaradiť medzi najmodernejšie a najinkluzívnejšie parlamenty sveta, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa materskej dovolenky.



„Žiadny zvolený zástupca by nemal byť nútený vybrať si medzi mandátom a rodičovstvom,“ povedala Metsolová. „Modernizáciou našich pravidiel bojujeme za spravodlivosť, rovnosť a za parlament, ktorý skutočne reflektuje (potreby) ľudí, ktorým slúži. Musíme konať v súlade s tým, čo hlásame.“



Tehotné poslankyne už teraz majú právo byť ospravedlnené z účasti na zasadnutiach tri mesiace pred pôrodom a šesť mesiacov po ňom. Toto právo bude zakotvené a rozšírené aj na ďalšie typy rodičovstva tým, že sa do vykonávacích opatrení k štatútu poslancov pridá osobitná kapitola o obdobiach neprítomnosti.



Opatrenia, ktoré by poslankyniam a poslancom na materskej alebo otcovskej dovolenke umožnili pokračovať vo výkone svojich parlamentných povinností, prijalo - podľa analýzy Výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS) - len veľmi málo národných parlamentov v EÚ.