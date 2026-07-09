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EP: Platformy môžu skenovať komunikácie, aby odhalili zneužívanie detí
Toto dočasné opatrenie by malo platiť do apríla 2028.
Autor TASR
Štrasburg 9. júla (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok hlasoval za to, aby mohli spoločnosti ako WhatsApp, Microsoft a Google naďalej dočasne prehľadávať súkromné konverzácie s cieľom vyhľadávať materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Predchádzajúca dohoda, ktorá umožňovala službám na zasielanie správ výnimku z pravidiel Európskej únie o ochrane údajov s účelom monitorovať známky zneužívania detí, uplynula 3. apríla po tom, čo sa vlády členských štátov EÚ a europoslanci nedokázali dohodnúť na reforme tohto systému. Tento mechanizmus umožňoval internetovým platformám dobrovoľne nahlasovať fotografie zobrazujúce zneužívanie detí.
Predsedníčka EP Roberta Metsolová následne opäť zaradila do agendy rokovania o prechodnom opatrení, zatiaľ čo pokračovali diskusie o dlhodobom rámci.
AFP napísala, že europoslanci vo štvrtok hlasovali o návrhu, ktorý by spomínaný mechanizmus obnovil, avšak návrh jednoznačne ani nezamietli, ani nepodporili. Namiesto toho predložili pozmeňujúce návrhy.
Toto dočasné opatrenie by malo platiť do apríla 2028. Predtým, než nadobudne účinnosť, musí Európska komisia reagovať na návrhy EP a členské štáty musia vyjadriť svoj konečný súhlas.
Hoci toto nariadenie nemá výslovne za cieľ umožniť prelomenie šifrovania typu end-to-end, ktoré je v súčasnosti štandardom v aplikáciách ako WhatsApp a Signal, návrh členských štátov Únie povoľuje automatické skenovanie koncových zariadení, informuje DPA.
Šifrovanie typu end-to-end (E2EE) je najvyššia úroveň zabezpečenia komunikácie, pri ktorej sú dáta zašifrované priamo na zariadení odosielateľa a dešifrované až u príjemcu.
Odborníci označujú spomínaný proces automatického skenovania koncových zariadení ako „skenovanie na strane klienta,“ pri ktorom softvér v smartfóne alebo počítači kontroluje obsah správ, fotografií a videí pred ich zašifrovaním a odoslaním.
EP tento postup zväčša odmieta podporiť a trvá na tom, že aj obsah, ktorý ešte nie je zašifrovaný, musí zostať nedotknutý.
Okrem toho chcú europoslanci zabezpečiť, aby sa materiály, ktoré neboli predtým identifikované ako online materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí, neoznamovali orgánom činným v trestnom konaní bez ľudského posúdenia a potvrdenia.
Predchádzajúca dohoda, ktorá umožňovala službám na zasielanie správ výnimku z pravidiel Európskej únie o ochrane údajov s účelom monitorovať známky zneužívania detí, uplynula 3. apríla po tom, čo sa vlády členských štátov EÚ a europoslanci nedokázali dohodnúť na reforme tohto systému. Tento mechanizmus umožňoval internetovým platformám dobrovoľne nahlasovať fotografie zobrazujúce zneužívanie detí.
Predsedníčka EP Roberta Metsolová následne opäť zaradila do agendy rokovania o prechodnom opatrení, zatiaľ čo pokračovali diskusie o dlhodobom rámci.
AFP napísala, že europoslanci vo štvrtok hlasovali o návrhu, ktorý by spomínaný mechanizmus obnovil, avšak návrh jednoznačne ani nezamietli, ani nepodporili. Namiesto toho predložili pozmeňujúce návrhy.
Toto dočasné opatrenie by malo platiť do apríla 2028. Predtým, než nadobudne účinnosť, musí Európska komisia reagovať na návrhy EP a členské štáty musia vyjadriť svoj konečný súhlas.
Hoci toto nariadenie nemá výslovne za cieľ umožniť prelomenie šifrovania typu end-to-end, ktoré je v súčasnosti štandardom v aplikáciách ako WhatsApp a Signal, návrh členských štátov Únie povoľuje automatické skenovanie koncových zariadení, informuje DPA.
Šifrovanie typu end-to-end (E2EE) je najvyššia úroveň zabezpečenia komunikácie, pri ktorej sú dáta zašifrované priamo na zariadení odosielateľa a dešifrované až u príjemcu.
Odborníci označujú spomínaný proces automatického skenovania koncových zariadení ako „skenovanie na strane klienta,“ pri ktorom softvér v smartfóne alebo počítači kontroluje obsah správ, fotografií a videí pred ich zašifrovaním a odoslaním.
EP tento postup zväčša odmieta podporiť a trvá na tom, že aj obsah, ktorý ešte nie je zašifrovaný, musí zostať nedotknutý.
Okrem toho chcú europoslanci zabezpečiť, aby sa materiály, ktoré neboli predtým identifikované ako online materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí, neoznamovali orgánom činným v trestnom konaní bez ľudského posúdenia a potvrdenia.