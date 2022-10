EP podporil dohody o cestnej doprave s Ukrajinou a Moldavskom

Brusel 26. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre dopravu a cestovný ruch schválili v stredu v Bruseli dve samostatné dohody s Ukrajinou a Moldavskom, aby tak uľahčili cezhraničnú prepravu tovaru. Informuje o tom spravodajca TASR.



Nové dohody Európskej únie o cestnej doprave s Ukrajinou a Moldavskom majú nahradiť už existujúce dvojstranné dohody o doprave s členskými krajinami EÚ a dočasne uľahčiť cestnú nákladnú dopravu, čo umožní ukrajinským a moldavským dopravcom, ako aj dopravcom z krajín EÚ prechádzať cez územia druhej strany bez potreby preukázať sa súvisiacimi povoleniami.



Obe dohody sú súčasťou reakcie eurobloku na prerušenia v odvetví dopravy na Ukrajine a v Moldavsku, spôsobené inváziou Ruska na Ukrajinu.



Po vypuknutí vojny bol ukrajinský vzdušný priestor uzavretý pre civilnú dopravu a výrazne obmedzený je aj export tovaru námornou cestou. Ukrajina preto potrebuje alternatívne suchozemské cesty na vývoz svojich zásob obilia, paliva, potravín a iného relevantného tovaru.



Potreby Moldavska sú podobná, keďže tiež potrebuje alternatívne tranzitné trasy cez EÚ a pomáha Ukrajine prepravovať jej tovar cez svoje územie.



Okrem toho dohoda medzi EÚ a Ukrajinou umožní ukrajinským vodičom aj naďalej používať svoje ukrajinské vodičské preukazy a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vedenie vozidla v EÚ bez toho, aby museli byť držiteľmi medzinárodného vodičského preukazu.



Spravodajca EP pre túto oblasť, rumunský europoslanec Marian-Jean Marinescu, v správe pre médiá spresnil, že z dôvodu zablokovania tradičných dopravných trás bolo potrebné nájsť alternatívne spôsoby prepravy obilia a iného relevantného tovaru z Ukrajiny a Moldavska a do týchto krajín.



"Vďaka týmto dohodám môžeme zvýšiť úroveň vývozu a dovozu cestnou dopravou bez vytvárania zbytočných zápch na hraničných priechodoch. Nielenže to znižuje riziko globálnej potravinovej krízy, ale je to aj krok k ďalšiemu rozširovaniu dopravných vzťahov medzi EÚ a týmito krajinami," uviedol Marinescu.



Výbor pre dopravu a cestovný ruch podporil dohodu o cestnej doprave medzi EÚ a Ukrajinou jednomyseľne 46 hlasmi za a za dohodu medzi EÚ a Moldavskom zahlasovalo všetkých 47 členov výboru. O oboch dohodách bude europarlament hlasovať na novembrovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. Obe dohody sú predbežne platné od 29. júna tohto roka.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)