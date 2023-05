EP podporil pristúpenie EÚ ako celku k Istanbulskému dohovoru

Brusel/Štrasburg 10. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu hlasovali za pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o predchádzaní násiliu páchanému na ženách a boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Hlasovaním uzavreli účasť EP na tomto procese, informuje spravodajca TASR.



Poslanci upozornili, že šesť rokov po podpise Istanbulského dohovoru ho EÚ stále neratifikovala. Dôvodom je odmietanie niekoľkých členských štátov.



Stanovisko Súdneho dvora EÚ z októbra 2021 potvrdilo, že EÚ môže dohovor ratifikovať aj bez súhlasu všetkých členských štátov. Podľa súdu vhodným právnym základom pre pristúpenie EÚ k dohovoru je azyl, justičná spolupráca v trestných veciach a povinnosti inštitúcií EÚ a verejnej správy.



V súlade s tým poslanci v stredu hlasovali za udelenie súhlasu v dvoch samostatných hlasovaniach: o inštitúciách a verejnej správe EÚ a o záležitostiach týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach, azylu a zákazu vyhostenia alebo vrátenia. V oboch hlasovaniach bola za väčšina europoslancov (472 respektíve 464).



EP pripomenul, že pristúpenie EÚ ako celku k Istanbulskému dohovoru členským štátom nebráni, aby dohovor samy ratifikovali. Opakovane preto vyzvali šesť členských krajín – Bulharsko, Česko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko – aby dohovor bezodkladne ratifikovali a mohli chrániť ženy v plnom rozsahu zamýšľanej pôsobnosti dohovoru.



Poslanci pripomenuli, že rodové násilie je najväčším nevyriešeným každodenným problémom v Európe. V EÚ tretina žien (asi 62 miliónov) zažila fyzické alebo sexuálne násilie.



Spravodajkyňa za Výbor EP pre práva žien a rodovú rovnosť, švédska europoslankyňa Arba Kokalariová zdôraznila, že je najvyšší čas, aby EÚ ratifikovala Istanbulský dohovor. "EÚ musí začať konať a prejsť od slov k činom, aby zastavila rodovo motivované násilie, chránila obete a trestala páchateľov. Po takmer desiatich rokoch tlaku zo strany EP ratifikácia Istanbulského dohovoru konečne posilní prevenciu a boj proti rodovo motivovanému násiliu," vysvetlila.



Po hlasovaní EP teraz aj Rada EÚ (členské štáty) môže pristúpiť k uzavretiu pristúpenia EÚ ako organizácie k dohovoru.



V októbri 2015 eurokomisia dospela k záveru, že pristúpením EÚ k dohovoru by sa vytvoril rámec na úrovni EÚ pre boj proti násiliu páchanému na ženách, zlepšila by sa prevencia a poskytla by sa lepšia ochrana a podpora obetiam násilia, a konkrétnym skupinám žien.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)